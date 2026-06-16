Sur Prime Video, ce thriller avec Gerard Butler refait surface

Sorti sans grand bruit en 2023, ce film d’action avec Gerard Butler grimpe aujourd’hui dans le top 10 de Prime Video aux États-Unis. Et son avenir redevient moins simple à lire.

En bref Plane entre dans le top 10 US

Sa suite Ship est au point mort

Le succès streaming pourrait relancer le dossier

Un film peut rater sa fenêtre, puis revenir par la petite porte. C’est exactement ce qui arrive à Plane, le thriller d’action porté par Gerard Butler, qui vient de s’installer dans le top 10 des films sur Prime Video aux États-Unis, d’après FlixPatrol.

Ce retour n’a rien d’anodin. Sorti en 2023, Plane avait reçu un accueil plutôt favorable et connu un succès correct au box-office, sans vraiment marquer les esprits. Le genre de film solide, efficace, mais vite avalé par le flux. Et sur les plateformes, on le voit tout le temps, certains titres disparaissent presque avant d’avoir existé.

Le streaming donne une seconde vie au film

Dans la carrière de Gerard Butler, ce cas n’est pas isolé. L’acteur écossais a empilé les films d’action, des gros rôles comme 300, The Phantom of the Opera ou la saga Has Fallen, mais aussi des longs-métrages plus discrets, parfois oubliés malgré une vraie tenue.

Plane appartient clairement à cette deuxième catégorie. Pas un échec, pas un triomphe non plus. Bref, un film coincé entre deux statuts. Son arrivée dans le classement de Prime Video change la lecture, parce qu’elle prouve qu’un public existe encore, longtemps après la sortie initiale.

Une suite pensée, puis presque évaporée

Le plus frustrant, c’est que cette histoire devait continuer. Une suite avait bien été lancée, sous le titre Ship. Cette fois, Mike Colter devait reprendre son rôle et passer au centre du récit, pendant que Gerard Butler était seulement attendu pour un caméo.

Puis le projet s’est enrayé. Plus tard, Mike Colter a expliqué que Gerard Butler s’était retiré peu avant le début du tournage. C’est apparemment le moment où le film a vraiment vacillé. Depuis la dernière mise à jour, en février 2026, plus rien. Pas d’annonce formelle d’annulation, mais pas de signe de vie non plus.

Pourquoi ce rebond compte vraiment

On pourrait croire que l’absence de Gerard Butler suffit à expliquer tout ça. Peut-être. Mais si son rôle n’était qu’un caméo, l’équation paraît un peu trop simple. Il y a sans doute eu d’autres blocages, même si la source ne donne aucun détail supplémentaire.

Et ce n’est pas un détail non plus, Mike Colter a largement le profil pour tenir un film d’action à lui seul. Sa prestation dans Plane, en ancien soldat Louis Gaspare, allait dans ce sens.

Reste une vraie question de plateforme. Si Plane continue de performer sur Prime Video, l’intérêt autour de Ship peut revenir. Pas forcément avec Gerard Butler, pas forcément tout de suite, mais assez pour rouvrir un dossier qu’on croyait rangé. Et dans l’économie actuelle du streaming, ce genre de retour compte souvent plus qu’une sortie ratée au bon moment.