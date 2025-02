La BD méconnue de Batman qui a inspiré le Dark Knight de Christopher Nolan

Découvrez l'obscur comics de Batman qui a servi d'inspiration au réalisateur Christopher Nolan pour créer son Dark Knight inoubliable.

Tl;dr Batman Begins de Christopher Nolan puise son influence dans plusieurs bandes dessinées de Batman, notamment The Man Who Falls.

Cette bande dessinée a permis à Christopher Nolan de comprendre l’essence du personnage de Batman et a servi de base pour la structure de son film.

Bruce Wayne apprend à se relever à chaque fois qu’il tombe, symbolisant la résilience face aux défis.

Les sources d’inspiration de Batman Begins

Dans le film de Christopher Nolan, Batman Begins, Bruce Wayne, interprété par Christian Bale, se pose une question fondamentale : « Pourquoi tombons-nous ? » Sa réponse, qu’il réapprend continuellement, est : « Pour que nous puissions apprendre à nous relever ». L’influence souvent citée sur Batman Begins provient de plusieurs bandes dessinées de Batman, notamment Batman: Year One de Frank Miller et David Mazzucchelli, qui propose l’origine définitive de Batman.

Le rôle de The Man Who Falls

Cependant, une autre bande dessinée de Batman semble également avoir inspiré le film, bien qu’elle soit moins célèbre. Il s’agit de The Man Who Falls, publiée en 1989 par Dennis O’Neil et Dick Giordano. Sur seulement 16 pages, cette bande dessinée raconte l’histoire de la vie de Batman, du passé au présent. En commençant in media res, Batman est littéralement « l’homme qui tombe », effrayant les criminels en s’écrasant à travers les lucarnes.

The Man Who Falls : une inspiration majeure pour Christopher Nolan

Dans le documentaire Genesis of The Bat du DVD de Batman Begins, le réalisateur Christopher Nolan et l’écrivain David Goyer expliquent comment ils se sont inspirés de l’histoire de Batman pour leur film. Ils ont décidé de raconter l’origine de Batman parce qu’il n’y avait pas eu de représentation définitive de celle-ci à l’écran auparavant. Selon Nolan, The Man Who Falls a été la bande dessinée qui l’a le plus aidé à comprendre l’essence du personnage de Batman.

Batman Begins et The Man Who Falls : deux œuvres intimement liées

Christopher Nolan et David Goyer n’ont pas seulement utilisé The Man Who Falls comme modèle pour la structure de leur film ; ils ont également repris la compréhension de la bande dessinée de qui est Batman. Le thème global de la trilogie Dark Knight est que Batman est plus qu’un homme. Bruce commence sa quête en pensant que Batman peut inspirer le reste de Gotham grâce à ses actions héroïques théâtrales. Batman est un symbole – mais Bruce Wayne est un homme, et un homme peut tomber.