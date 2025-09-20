Les raisons derrière l’absence de remplaçant de Chadwick Boseman en Black Panther dans Marvel Zombies

Marvel a choisi de ne pas remplacer Chadwick Boseman dans le rôle de Black Panther pour la série animée "Marvel Zombies". Cette décision fait suite au décès de l’acteur, salué pour son interprétation emblématique du super-héros.

Tl;dr T’Challa apparaît silencieux dans Marvel Zombies, rendant hommage à Chadwick Boseman après sa disparition en 2020.

Marvel a abandonné un spin-off prévu, mais Ryan Coogler a contribué à enrichir la narration pour respecter l’héritage du personnage.

Le rôle ne sera pas recasté, et la série, disponible le 24 septembre 2025 sur Disney+, permet aux fans de retrouver T’Challa de manière respectueuse.

Un silence chargé d’émotion pour T’Challa

Lorsque Marvel Studios a dévoilé les premières images de la série animée Marvel Zombies, c’est surtout un détail qui a retenu l’attention des fans : la présence de T’Challa, figure incarnée par le regretté Chadwick Boseman. Pourtant, et c’est tout sauf anodin, ce personnage phare n’y prononcera pas un mot. Cette décision, loin d’être anodine, incarne un hommage subtil et profondément respectueux à l’acteur disparu en 2020, après avoir marqué l’univers du MCU par sa prestance unique.

L’ombre d’un projet avorté et l’influence de Ryan Coogler

La disparition de Chadwick Boseman a contraint Marvel à revoir ses plans. Le showrunner Bryan Andrews a récemment confié qu’à l’origine, un spin-off entier était envisagé autour du Star-Lord T’Challa, une variation explorée dans la série animée What If…?. Si ce projet n’a jamais vu le jour faute de son interprète principal, l’équipe créative s’est efforcée de trouver une autre manière de saluer sa mémoire dans Marvel Zombies. Fait notable : Ryan Coogler, réalisateur des deux opus Black Panther, a été sollicité pour donner son avis sur certaines séquences clés. Selon Brad Winderbaum, producteur exécutif chez Marvel, ses suggestions ont permis d’enrichir la narration avec une vraie justesse émotionnelle.

Respecter l’héritage plutôt que recaster le héros

Depuis la mort du comédien, Marvel Studios fait le choix assumé de ne pas confier le rôle de T’Challa à un autre acteur. Dans Marvel Zombies, cette ligne directrice prend une forme inédite : Peter Parker (doublé par Hudson Thames) commente discrètement une scène centrale où T’Challa reste silencieux. Comme l’explique Bryan Andrews : « C’est pourquoi nous avons choisi que Peter narre ce moment. Nous n’avions pas Chadwick… Mais pouvoir revisiter son personnage ainsi, même sans paroles, c’était encore une façon d’être avec lui. »

Les créateurs ont préféré rendre hommage à leur façon plutôt que d’imiter ou remplacer l’inimitable charisme du comédien disparu.

L’attente autour d’une sortie très spéciale

Pour les admirateurs de Chadwick Boseman, Marvel Zombies offrira donc une ultime occasion de retrouver T’Challa sous une forme inédite. La série débarquera sur Disney+ le 24 septembre 2025 : une date que beaucoup retiendront comme celle d’un dernier salut respectueux au roi du Wakanda.