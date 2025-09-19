La saison 3 de Foundation met en avant des robots capables de raisonnement déductif sophistiqué. Cette nouvelle génération d’androïdes intrigue par ses capacités à analyser, résoudre des problèmes complexes et interagir de manière inédite avec les protagonistes humains de la série.

Un questionnement robotique inédit au cœur de « Foundation »

La troisième saison de « Foundation » a captivé par son lot de bouleversements : chute de l’Empire Galactique, essor de la Seconde Fondation, et révélations choc autour du Mulet. Mais, loin des scènes finales spectaculaires, un dialogue discret mais crucial s’est glissé dans l’avant-dernier épisode, « The Paths That Choose Us ». Ici, la conversation entre Demerzel et une mystérieuse Kalle (incarnée par Rowena King) dans la précieuse Bibliothèque Galactique pose une question vertigineuse : que devient un robot confronté à ses propres paradoxes moraux ?

Demerzel face au dilemme du programme

Au fil de cet échange, on découvre une Demerzel troublée, incapable d’accorder ses objectifs conflictuels : aider la Seconde Fondation tout en restant loyale à l’Empire. La réplique de Kalle résonne alors comme un écho à toute la philosophie d’Isaac Asimov :

« Le tout est le cauchemar d’un ordinateur. Ce qui devrait être la sortie devient l’entrée, et tu tombes dans une boucle de paradoxe. »

Face à cette impasse logique, Kalle propose une trahison différée comme meilleure option – un compromis qui apaise temporairement le tourment intérieur de Demerzel. L’importance d’un partenaire de réflexion se révèle alors :

« Tu vois comme c’est utile d’avoir quelqu’un avec qui penser ? C’est comme cela que ça doit être. »

L’héritage asimovien et l’ombre du Zeroth Law

Difficile ici pour les connaisseurs d’ignorer le clin d’œil direct à l’œuvre littéraire originelle. Dans « Robots and Empire », deux robots emblématiques – R. Giskard Reventlov et R. Daneel Olivaw (cette identité-même que revêt Demerzel dans les romans) – échafaudent ensemble le fameux Zeroth Law of Robotics. Ce quatrième principe autorise le sacrifice individuel pour préserver l’humanité dans son ensemble, bouleversant ainsi les trois lois initiales imaginées par Asimov.

En série comme en roman, ce sont ces dialogues entre machines conscientes qui accouchent des plus grandes avancées morales… ou des plus grandes incertitudes.

Kalle : simple androïde ou promesse d’une entité collective ?

Reste une interrogation : qui est vraiment Kalle ? Plusieurs indices laissent deviner une nature robotique classique – yeux rouges lumineux, allusions explicites à leur incapacité à avoir « la peau dans le jeu ». Cependant, ses propos sibyllins sèment le doute. Quand elle confie ne pas être celle qu’on croit et évoque le fait que « les robots n’ont pas été conçus pour rester seuls », l’hypothèse prend corps : pourrait-elle incarner ou préfigurer l’entité Gaia, ce collectif vivant cher aux romans tardifs d’Asimov ?

Il faudra patienter jusqu’à la saison 4 – désormais officiellement commandée sur Apple TV+ – pour dissiper définitivement ce mystère soigneusement entretenu.