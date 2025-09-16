Foundation Saison 4 : Les intrigues des romans susceptibles d’inspirer la suite

La quatrième saison de la série Foundation pourrait explorer de nouveaux arcs narratifs inspirés des romans d’Isaac Asimov. Plusieurs intrigues majeures issues des livres pourraient ainsi enrichir les prochains épisodes et surprendre les spectateurs.

Tl;dr Le showrunner quitte « Foundation » pour la saison 4.

La Dynastie Génétique s’effondre, le plan Seldon reprend.

Nouveaux arcs et personnages majeurs attendus prochainement.

Un futur incertain pour « Foundation » sur Apple TV+

Après une troisième saison intense, marquée par la chute spectaculaire de la Dynastie Génétique et la victoire temporaire de la Seconde Fondation, la série Foundation se retrouve à un carrefour inattendu. Si le plan de Seldon semble relancé, nombre de questions restent en suspens – d’autant plus que le principal architecte de l’adaptation, le showrunner David S. Goyer, se retire. La saison 4 a certes été confirmée, mais son orientation suscite bien des interrogations, comme il l’a expliqué lors d’une session de questions-réponses en août 2025 : « Je n’ai écrit aucun scénario pour la saison 4… La nouvelle équipe trace sa propre route, comme il se doit. »

L’Empire galactique au bord du gouffre… mais pas encore tombé

Contrairement aux romans d’Isaac Asimov, où l’Empire Galactique s’effondre avant même l’arrivée du Mule, la série d’Apple TV+ retarde cette disparition. Sur Trantor, les événements prennent un tour dramatique avec l’explosion des membres survivants de la Dynastie et l’assassinat brutal de Brother Day. Malgré tout cela, l’Empire demeure, bancal, mais debout. Le spectateur reste dans l’expectative : assistera-t-on enfin à sa chute totale lors de la prochaine saison ? On sent poindre le besoin d’une clôture définitive de ce pan majeur de l’intrigue.

Mulet vaincu, Seconde Fondation renforcée : vers quels nouveaux horizons ?

La révélation autour du Mule – ici incarnée par Bayta – a surpris même les lecteurs familiers du texte original. Pourtant, malgré une défaite télépathique face à Gaal Dornick et à la Seconde Fondation, aucune véritable résolution ne vient clore ce chapitre. Dans les livres, le Mulet n’est pas éliminé, mais devient inoffensif ; qu’en sera-t-il dans la série ? En parallèle, on pressent que le rôle secret et stratégique de la Seconde Fondation pourrait être développé davantage à mesure que son influence grandit.

Parmi les attentes fortes des fans figure également l’introduction de personnages clés comme Golan Trevise, dont le sens aigu de l’intuition bouleverse toute la seconde partie du cycle littéraire, ou encore Stor Gendibal, jeune meneur ambitieux. Pour clarifier ces enjeux à venir :

Gaia , planète vivante et collective dotée d’une conscience partagée ;

, planète vivante et collective dotée d’une conscience partagée ; Demerzel , androïde central dont le destin pourrait diverger du récit initial ;

, androïde central dont le destin pourrait diverger du récit initial ; L’apparition probable de nouvelles figures majeures issues des romans.

L’attente monte pour une suite audacieuse et fidèle ?

Au fil des saisons, l’adaptation prend ses libertés tout en rendant hommage à un univers tentaculaire et complexe. Les choix narratifs (parfois radicaux) alimentent spéculations et débats chez les amateurs d’anticipation : verrons-nous bientôt le mystère de Gaia dévoilé ? L’histoire du Moon colony bouleversera-t-elle tout ce que nous croyons savoir ? À ce stade charnière sans Goyer aux commandes, mais avec toujours plus d’enjeux ouverts par Asimov lui-même… chaque spectateur guette désormais impatiemment le cap pris par Foundation.