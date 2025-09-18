Le créateur de Marvel Zombies dévoile comment le report de Blade a bouleversé la série

Le showrunner de Marvel Zombies explique que le report du film Blade a entraîné une modification majeure dans la série animée. Ce bouleversement inattendu a profondément impacté l’intrigue et l’évolution des personnages au sein du projet Marvel.

Tl;dr Blade sera introduit dans la série animée Marvel Zombies.

Retards du film Blade ont modifié les plans d’animation.

Marvel Zombies arrive sur Disney+ le 24 septembre.

Un bouleversement inattendu pour Blade dans l’univers Marvel

La trajectoire de Blade au sein du Marvel Cinematic Universe (MCU) n’a décidément rien d’un long fleuve tranquille. Initialement, l’arrivée du fameux chasseur de vampires devait se faire via un film dédié porté par Mahershala Ali. Mais alors que ce projet, annoncé dès 2019, accumule reports et remaniements, c’est finalement la division animation qui va offrir une première vraie introduction au personnage. C’est dans la série très attendue Marvel Zombies, sur Disney+, que Blade prendra vie, doublé cette fois par Todd Williams, bien avant qu’une adaptation live ne voie le jour.

L’animation s’émancipe des plans live-action

Pour les créateurs de Marvel Studios Animation, cette situation a nécessité une véritable gymnastique créative. Le responsable de la télévision chez Marvel, Brad Winderbaum, confie ainsi : « Nous pensions vraiment que Blade sortirait d’abord en film. Mais à force de retards, il a fallu s’adapter et ne plus être dépendants du calendrier des projets live-action. » Cette émancipation s’est traduite par une réinvention audacieuse : Blade devient dans la série animée le « Fist of Khonshu », sorte de nouveau rôle enrichi d’une mythologie propre à l’animation. Un choix salué par le showrunner Bryan Andrews, qui voit là une liberté narrative rare : « Cela nous a permis de créer une version inédite et autonome du personnage. »

L’engouement grandissant autour de Marvel Zombies

L’attente autour de Marvel Zombies, qui sera disponible en intégralité dès le 24 septembre sur Disney+, est indéniable. Les fans ont déjà été marqués par les premières images où Blade occupe une place centrale, à tel point que beaucoup réclament désormais un film à la hauteur du personnage animé. Pour Andrews, cette ferveur est un cadeau inattendu : « C’est incroyable de voir que Blade devienne le sujet central des discussions après la diffusion du trailer. »

Voici quelques éléments clés qui expliquent cet engouement :

Nouveaux territoires narratifs : La série plonge les héros Marvel dans un univers horrifique inédit.

La série plonge les héros Marvel dans un univers horrifique inédit. Ajustements imposés : Le retard du film a permis une création originale autour de Blade.

Le retard du film a permis une création originale autour de Blade. L’effet surprise : La première apparition animée du Daywalker suscite déjà des réactions enthousiastes.

Avenir incertain pour le film Blade… mais pas pour son héritage animé

À ce jour, l’avenir du long-métrage consacré à Blade demeure flou ; des rumeurs persistantes évoquent même son remplacement par un projet autour des Midnight Sons, où Ghost Rider prendrait le devant de la scène. Quoi qu’il advienne sur grand écran, l’héritage de Blade dans l’animation semble déjà lancé — avec une version portée par ses propres légendes et affranchie des contraintes du live-action. Un contre-pied éditorial plutôt bienvenu pour tous ceux qui attendaient impatiemment l’émergence d’un nouveau visage du MCU.