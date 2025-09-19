La saison 2 de Gen V dévoile son tout premier grand méchant mémorable

La deuxième saison de Gen V marque un tournant avec l’arrivée d’un antagoniste marquant, apportant une nouvelle intensité au récit. Cette figure centrale promet de bouleverser la dynamique de la série et d’enrichir son univers.

Un vent nouveau souffle sur les antagonistes de « Gen V »

Avec sa deuxième saison, la série dérivée « Gen V » entend bien faire oublier ses débuts timides en matière de vilains. Si la première saison, fidèle à l’esprit déjanté de « The Boys », ne manquait ni d’audace ni de scènes chocs, force est d’admettre qu’aucun antagoniste n’était réellement à la hauteur des attentes imposées par son illustre modèle. Il suffit de se rappeler des figures marquantes telles que Homelander, Stormfront ou encore Stan Edgar, pour mesurer le défi : ces personnages imposaient une présence et une menace qui tenaient le spectateur en haleine.

L’arrivée remarquée de Cipher, nouveau maître du jeu

Or, cette saison marque un tournant. L’apparition du nouveau doyen de Godolkin University, baptisé Cipher et incarné par l’acteur Hamish Linklater, change radicalement la donne. Sous ses airs affables, ce personnage laisse planer une tension glaciale ; il semble tout savoir et n’affiche aucune crainte — même face à un certain Homelander. C’est précisément ce type d’antagoniste que recherchait l’univers : une figure charismatique, redoutée et ambiguë, taillée pour semer le trouble autant dans les couloirs de l’école que dans l’esprit du public.

L’émancipation nécessaire face à l’ombre de « The Boys »

Le vrai défi pour « Gen V » ? S’affranchir enfin du giron envahissant de « The Boys ». Certes, quelques croisements habiles — comme celui entre Victoria Neuman et Marie Moreau autour du « bloodbending » — ont permis d’enrichir les deux séries. Mais trop souvent, la profusion de clins d’œil ou caméos détourne la série étudiante d’une identité propre. À ce titre, l’introduction de Cipher pourrait bien être ce fameux catalyseur capable d’installer durablement « Gen V » dans sa singularité.

Cipher au cœur des nouveaux enjeux scénaristiques

La construction narrative s’articule désormais autour de ce mystérieux doyen, présenté dès les premiers épisodes comme une énigme majeure : motivations obscures, pouvoirs gardés secrets… Un choix scénaristique judicieux qui donne au show une nouvelle saveur et pourrait, qui sait, permettre à « Gen V » d’opérer le même virage que « Better Call Saul » face à son aîné. Difficile donc de ne pas attendre la suite avec une curiosité renouvelée.

