Disney+ relance, 44 ans après sa fin, une série culte hilarante avec un producteur classé R

Quarante-quatre ans après sa dernière diffusion, une des séries comiques les plus cultes de l’histoire va connaître une seconde vie sur Disney+. Cette nouvelle adaptation s’appuie sur l’expérience d’un producteur réputé pour ses œuvres classées R.

Tl;dr Disney relance The Muppet Show en 2026.

en 2026. Sabrina Carpenter sera l’invitée vedette du revival.

Succès possible : retour durable des Muppets sur Disney+.

Un retour très attendu pour The Muppet Show

Après des années de projets sporadiques et d’essais avortés, la nouvelle a de quoi surprendre : The Walt Disney Company, géant incontesté du divertissement, s’apprête à ressusciter le mythique The Muppet Show. Cette série culte, née en 1976 et disparue des écrans depuis plus de quarante ans, fera son grand retour sur la plateforme Disney+ en 2026. L’événement a été présenté par la firme comme un « événement triomphal », laissant déjà entrevoir de fortes attentes, mais aussi une certaine prudence chez les fans, souvent déçus par les allers-retours de la franchise ces deux dernières décennies.

Des invités prestigieux et un duo créatif inattendu

Ce revival ne se contentera pas d’un simple hommage au passé. Première surprise : la présence annoncée de la chanteuse et actrice Sabrina Carpenter, qui incarnera l’invitée d’honneur du nouveau show. Un clin d’œil à la tradition instaurée par le créateur original, Jim Henson, où chaque épisode accueillait une star humaine – on se souvient encore de performances signées Elton John, Rita Moreno, ou encore Julie Andrews. Ce choix paraît tout sauf anodin : l’humour décalé de Carpenter devrait parfaitement s’accorder à celui des célèbres marionnettes.

Mais ce n’est pas tout. La production réunira pour la première fois le studio historique des Muppets avec la société Point Grey Pictures, dirigée par les producteurs iconoclastes Seth Rogen et Evan Goldberg. Ces derniers ont récemment fait parler d’eux avec des titres comme « Sausage Party » ou « The Boys ». Leur association à l’univers familial des Muppets intrigue autant qu’elle attise la curiosité.

L’historique chaotique de Disney avec les Muppets

Depuis l’acquisition totale des droits en 2004, force est de constater que l’exploitation du potentiel des Muppets par Disney a souvent manqué de continuité. Qu’il s’agisse du reboot façon sitcom « The Muppets » en 2011 – stoppé net après une saison – ou des tentatives plus récentes sur Disney+ (« Muppets Now » en 2020, puis « The Muppets Mayhem » en 2023), toutes n’ont connu qu’un succès éphémère. Même au cinéma, après un brillant redémarrage en 2011 couronné d’un Oscar pour « The Muppets », le soufflé était vite retombé avec la suite moins acclamée.

Lueur d’espoir ou mirage ?

Pour les nostalgiques et nouveaux venus, difficile de ne pas se laisser séduire par cette promesse d’un renouveau sous forme de « one-shot », qui pourrait déboucher sur une relance complète si l’audience répond présent. Avec Kermit, Miss Piggy et toute leur troupe prêts à reprendre du service, le rideau se lèvera donc bientôt sur un spectacle aussi attendu que scruté… mais dont beaucoup surveilleront déjà les coulisses, espérant que cette fois-ci, le show pourra vraiment continuer.