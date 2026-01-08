Un acteur phare de Marvel rejoint The Batman 2 : un indice sur Secret Wars ?

L’univers de The Batman Part II accueille un nouvel acteur issu de l’écurie Marvel, alimentant les spéculations des fans. Cette arrivée inattendue pourrait bien révéler des indices sur le prochain grand événement Secret Wars.

Un casting Marvel chez DC : la surprise Stan & Johansson

La suite très attendue de The Batman, réalisée par Matt Reeves, continue de faire parler d’elle avec une nouvelle inattendue : l’arrivée de Sebastian Stan dans le casting. L’acteur, célèbre pour son incarnation du Soldat de l’Hiver dans l’univers Marvel, s’apprête à donner la réplique à sa collègue de longue date, Scarlett Johansson. Cette dernière a officiellement été choisie pour un rôle majeur dans ce second volet, alors même que le retour de Zoe Kravitz dans la peau de Selina Kyle a été écarté. Ainsi, les deux stars hollywoodiennes changent d’univers pour rejoindre celui du Chevalier Noir, incarné par Robert Pattinson.

Nouveaux rôles et spéculations autour des personnages

À l’heure actuelle, le mystère plane toujours sur le personnage que Sebastian Stan endossera. Plusieurs noms circulent néanmoins, et les fans s’interrogent : pourrait-il devenir le prochain Harvey Dent – alias Two-Face – succédant ainsi à Aaron Eckhart vu dans The Dark Knight ? Des rumeurs persistantes évoquent aussi l’apparition d’un « Doctor Arkham », possiblement Jeremiah Arkham. Quant à Johansson, son nom est associé au personnage de Gilda Gold – connue dans les comics comme la femme d’Harvey Dent et figure centrale du récit « The Long Halloween ». Ironie du sort : voir Stan et Johansson former un couple fictif chez DC alors que leurs alter ego Marvel n’ont jamais partagé d’histoire romantique à l’écran malgré leur relation canonique sur papier.

L’enjeu des calendriers entre DC et Marvel

Ce bouleversement de casting pose une question cruciale : quel avenir pour le Soldat de l’hiver dans le Marvel Cinematic Universe, alors que la production de The Batman Part II devrait démarrer au printemps, quasiment en même temps que celle d’Avengers: Secret Wars ? Un tel chevauchement rend difficile la participation active de Sebastian Stan aux deux projets. Faut-il y voir un signe concernant la destinée du personnage Bucky Barnes dans les prochains films Avengers ? Peut-être se contentera-t-il d’un rôle plus discret dans « Secret Wars », mais tout reste flou quant à sa présence effective sur les plateaux concurrents.

Pour ceux qui attendent déjà impatiemment ce nouvel opus, notez bien : The Batman Part II est attendu en salles le 1er octobre 2027. En attendant, nul doute que chaque annonce autour du casting ou du scénario continuera d’alimenter spéculations et débats parmi les amateurs du genre.