Netflix vs Paramount Skydance : le conseil d’administration de Warner Bros. Discovery a tranché

Malgré une proposition plus élevée de Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery préfère l’offre Netflix de 82 milliards de dollars avec paiement partiel en actions.

Tl;dr Le conseil d’administration de Warner Bros. Discovery privilégie l’alliance avec Netflix pour le rachat des pôles historiques du divertissement.

L’offre de Paramount Skydance, plus élevée mais risquée financièrement, est jugée inadéquate pour absorber l’ensemble des actifs du groupe.

Netflix propose 82 milliards de dollars pour Warner Bros., HBO et HBO Max, avec paiement partiel en actions et séparation des autres activités sous « Discovery Global ».

Des négociations stratégiques à rebondissements

C’est un nouvel épisode dans la bataille pour le contrôle de Warner Bros. Discovery. Alors que les regards étaient braqués sur la proposition agressive de Paramount Skydance, c’est finalement l’alliance avec Netflix qui continue d’être privilégiée par le conseil d’administration du groupe, comme en atteste une lettre adressée aux actionnaires.

Une offre jugée « inadéquate » et risquée

Si l’on regarde de plus près, l’offre portée par Paramount Skydance – la troisième tentative du studio – proposait cette fois-ci jusqu’à 30 dollars par action, valorisant la cible à près de 108 milliards de dollars pour l’intégralité des actifs : des chaînes comme CNN, HGTV, ou encore Food Network. Cependant, malgré l’intervention financière colossale assurée par Larry Ellison, père du PDG David Ellison, la question demeure : une entreprise pesant seulement 14 milliards en Bourse peut-elle absorber un tel rachat ? Selon le conseil, la prise de dette serait tout simplement trop risquée.

Netflix mise sur la valeur croissante et la spécialisation

Face à cela, la proposition de la plateforme de streaming Netflix se démarque par sa structure. D’un montant inférieur (82 milliards de dollars), elle ne concerne que les pôles historiques du divertissement, à savoir Warner Bros. Pictures, HBO et HBO Max. Les autres activités seraient quant à elles séparées et conservées par les actionnaires sous une nouvelle entité baptisée « Discovery Global ». Autre atout mis en avant : une partie du paiement se ferait en actions Netflix, présentant potentiellement une valeur croissante à long terme.

Dilemme financier et perspectives réglementaires

En optant pour l’offre concurrente de Paramount Skydance, non seulement le risque financier serait important selon le conseil – plus de 4 milliards rien qu’en frais de rupture –, mais il subsiste aussi un doute sur la capacité réelle du studio à mener l’opération à son terme. À ce stade, le conseil d’administration reste catégorique : « Votre Conseil a négocié une fusion avec Netflix qui maximise la valeur tout en limitant les risques ; nous croyons unanimement qu’elle sert au mieux vos intérêts. »