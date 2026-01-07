Il y a 81 ans, Looney Tunes révélait son personnage le plus polémique

Il y a 81 ans, la série animée Looney Tunes introduisait un personnage qui allait susciter débats et polémiques. Cette création controversée demeure, des décennies plus tard, l’un des sujets les plus discutés de l’histoire du dessin animé américain.

Tl;dr Le personnage Pepé le putois incarne le harcèlement sexuel.

Il a été retiré de Space Jam : Nouvelle ère.

Son concept pose un problème insoluble aux producteurs.

Une figure controversée du patrimoine Looney Tunes

Depuis son apparition en 1945 dans « Odor-able Kitty », le personnage de Pepé le putois s’est imposé dans l’univers des Looney Tunes, mais il occupe aujourd’hui une place inconfortable au sein du panthéon de l’animation américaine. Si la franchise, née en 1930 pour mettre en avant le catalogue musical de Warner Bros., a rapidement gagné ses lettres de noblesse grâce à des créateurs comme Chuck Jones et Friz Freleng, ce célèbre putois incarne une dérive qui divise profondément les fans.

Pepé le putois ou l’impossible réhabilitation

Ce qui distingue véritablement Pepé le putois, c’est que sa personnalité et ses gags sont indissociables d’un comportement aujourd’hui considéré comme inacceptable : le harcèlement sexuel. À maintes reprises, les épisodes le montrent forçant ses attentions sur la chatte Penelope Pussycat — qui cherche désespérément à lui échapper. Dans ces séquences, la tension comique repose entièrement sur la fuite éperdue de la victime et l’entêtement intrusif du skunk. La mécanique répétitive du personnage, inspirée des stéréotypes de l’amant français popularisés par Hollywood (à l’image d’un certain Charles Boyer), se heurte ainsi à notre époque, où les notions de consentement et de respect ont évolué.

L’irréconciliable malaise d’un classique de l’animation

À la différence d’autres personnages des Looney Tunes, dont certains stéréotypes ethniques peuvent être contextualisés ou accompagnés d’un avertissement éditorial, le problème avec Pepé est structurel : sans ce schéma insistant et non consenti, il n’existe plus vraiment. Voici pourquoi sa présence est devenue intenable :

L’humour naît systématiquement d’une poursuite non désirée.

L’absence totale de consentement ne sert jamais à dénoncer.

Le dénouement présente parfois la victime tombant amoureuse, inversant dangereusement la responsabilité.

Ce caractère irréformable a conduit à une décision radicale en 2021 : son retrait pur et simple du film « Space Jam: A New Legacy ». L’annonce avait alors suscité un large débat public, certains y voyant une mesure nécessaire face à la banalisation insidieuse de la culture du viol — notamment par la légèreté avec laquelle les gestes déplacés sont mis en scène.

Pepé le putois : une page tournée ?

Dans cet héritage contrasté, où coexistent génie créatif et angles morts sociaux flagrants, Pepé le putois fait figure d’exception embarrassante. Les débats se poursuivent entre nostalgiques et partisans d’une animation responsable ; mais pour beaucoup, supprimer ce personnage revient simplement à reconnaître qu’on ne peut pas tout sauver du passé, surtout quand l’essence même pose problème.