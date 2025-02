Les Looney Tunes au cinéma : la bande-annonce officielle dévoilée

La bande-annonce officielle du nouveau film Looney Tunes a été dévoilée, mais ne vous attendez pas à une bataille entre Coyote et Acme.

Tl;dr The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie se dévoile avec une bande-annonce.

Le film d’animation met en scène Porky Pig et Daffy Duck dans une aventure pour sauver la Terre.

The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie sera diffusé le 14 mars 2025 au cinéma.

Un nouveau film d’animation pour les Looney Tunes

Préparez-vous à retrouver vos personnages de dessins animés préférés sur grand écran. The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie, le premier film d’animation entièrement animé de la célèbre franchise Looney Tunes, est sur le point de faire ses débuts au cinéma.

Un duo iconique à l’affiche

Dans ce film, les spectateurs auront le plaisir de suivre les aventures du duo bien-aimé Porky Pig et Daffy Duck. Contrairement aux précédentes adaptations cinématographiques des Looney Tunes, comme Space Jam et Looney Tunes: Back in Action, ce nouveau film sera entièrement animé, sans acteurs en chair et en os.

Une aventure à ne pas manquer

La bande-annonce officielle, récemment diffusée par Ketchup Entertainment et Warner Bros. Animation, promet une aventure animée riche et trépidante. D’après le synopsis officiel, nos deux héros découvrent un complot extraterrestre de contrôle mental lors de leurs péripéties dans une usine de chewing-gum. Malgré les défis cosmiques, ils sont déterminés à sauver leur ville et le monde, à condition de ne pas se rendre mutuellement fous en cours de route.