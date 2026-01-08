Comment la légende de Tombstone s’est inscrite à jamais dans l’histoire du cinéma

Le film "Tombstone" clôt son récit en faisant basculer la légende de l’Ouest américain vers le mythe cinématographique. La dernière séquence souligne la transformation des figures historiques en icônes du grand écran, immortalisant leur héritage.

Tl;dr « Tombstone » modernise la légende de l’O.K. Corral.

Le film mêle tradition western et révisionnisme ambigu.

Sa conclusion sur la vengeance divise et laisse perplexe.

Après une décennie de disette, le western renaît à Hollywood grâce à des succès inattendus. La fresque ambitieuse, mais mal-aimée de Michael Cimino, « Heaven’s Gate », avait presque enterré le genre au début des années 1980. Mais le triomphe surprise de « Dances With Wolves » signé Kevin Costner, suivi du lyrique « Unforgiven » réalisé par Clint Eastwood, bouleverse la donne. Le public redécouvre alors les mythes fondateurs de l’Amérique, tandis qu’Hollywood se presse d’explorer à nouveau ses propres légendes.

À Tombstone, quand mythe et histoire s’entremêlent

C’est dans ce contexte que surgit « Tombstone », réalisé par George P. Cosmatos. Le film assume d’entrée sa filiation avec l’âge d’or hollywoodien : séquence en noir et blanc façon muet, clin d’œil direct à « The Great Train Robbery ». Mais derrière ses moustaches impeccables et ses scènes d’action survoltées, il tente aussi une forme de révisionnisme discret. En retraçant avec minutie le parcours de Wyatt Earp, de ses frères, et du trouble Doc Holliday, il revisite le fameux duel à l’O.K. Corral, tout en prolongeant l’intrigue au-delà : procès expéditif, vengeance sanglante et basculement moral.

Pour mieux saisir cette ambivalence, on retiendra :

L’hybridation entre hommage classique et critique contemporaine du mythe.

L’importance accordée à la violence post-duel, rarement montrée ailleurs.

Bible, vengeance… et désenchantement final

L’un des choix marquants du scénariste Kevin Jarre est d’infuser son récit de références bibliques : menace apocalyptique dès l’ouverture (« un cheval maladif viendra vous punir »), allusions à Faust ou encore paroles fatales échangées avant les règlements de comptes. Si ces motifs enrichissent parfois la tension dramatique — notamment lorsque Doc Holliday devient lui-même une sorte de Cavalier pâle — ils n’empêchent pas un certain malaise quant au traitement de la vengeance.

En effet, après le gunfight central, « Tombstone » s’égare dans une traque punitive menée par Earp, dont la brutalité finit par questionner ses motivations profondes. Plutôt que d’offrir une réflexion assumée sur la spirale vengeresse comme chez Eastwood (« Unforgiven »), le film préfère offrir une issue romanesque artificielle — Wyatt s’enfuyant au bras de Josephine sous la neige — qui jure avec les excès précédents.

L’héritage ambigu d’un western moderne

Si « Tombstone » s’inscrit fièrement dans la grande saga cinématographique américaine grâce à des hommages appuyés (voix-off de Robert Mitchum, apparition remarquée de Charlton Heston), il peine à trancher entre glorification du mythe ancien et déconstruction critique. La figure même de Wyatt Earp y oscille dangereusement entre héros tourmenté et justicier implacable — reflet d’une époque où le western cherche encore sa place entre nostalgie et remise en cause.

Une chose demeure pourtant certaine : dans cette arène poussiéreuse où s’entrechoquent légende, foi biblique et soif de justice expéditive, « Tombstone » rappelle que le western ne cesse jamais vraiment d’interroger l’Amérique sur elle-même.