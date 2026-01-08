Un obstacle majeur menace la suite de « La Femme de ménage » avec Sydney Sweeney

Le prochain volet de La Femme de ménage, avec Sydney Sweeney à l’affiche, se heurte déjà à un obstacle de taille. Alors que les attentes des fans grandissent, une difficulté majeure menace la progression du projet et son bon déroulement.

Tl;dr Amanda Seyfried ne revient pas dans la suite.

Sydney Sweeney reste seule héroïne pour « La Femme de ménage 2 ».

Le talent de Seyfried a marqué le premier film.

Une suite, mais sans Amanda Seyfried

Depuis son succès en salle, « La Femme de ménage » n’a cessé d’attirer l’attention. Pourtant, la nouvelle est tombée : la suite, annoncée par Lionsgate, se fera sans Amanda Seyfried, qui incarnait la troublante Nina Winchester. Ce choix interpelle, tant la comédienne a captivé par sa prestation au cœur de ce thriller domestique. Aux côtés de Sydney Sweeney – qui reprend son rôle de Millie Calloway –, elle portait un duo central d’une efficacité rare.

L’intrigue s’oriente autour d’une nouvelle victime

Pourquoi cette absence ? L’explication se trouve du côté des romans signés Freida McFadden. Dans « The Housemaid’s Secret », suite littéraire adaptée à l’écran, l’histoire fait table rase du passé : Nina n’y figure plus. La fin du premier volet laissait pourtant planer le doute avec une ouverture vers une possible continuité. Mais le roman propulse Millie à New York, confrontée à une autre famille et à un autre secret. Résultat, toute l’intrigue repose sur l’héroïne incarnée par Sweeney.

Amanda Seyfried : le cœur battant du premier film

Impossible de passer sous silence le rôle magistral tenu par Seyfried dans « La Femme de ménage ». Dès ses premières apparitions, elle impose à Nina Winchester une nervosité et une ambiguïté qui électrisent chaque scène. Malgré les récompenses glanées par l’actrice – Emmy pour « The Dropout », nomination aux Oscars pour « Mank » –, on s’étonne presque qu’elle ne soit pas davantage reconnue comme l’une des figures majeures de sa génération.

Il faut dire que dans ce film signé Paul Feig, c’est elle qui donne le rythme et porte la tension dramatique. Face à elle, Sydney Sweeney livre une performance solide, mais parfois éclipsée par le magnétisme de sa partenaire.

Des interrogations sur la suite… sans Seyfried

Le projet semble donc évoluer vers un format où Millie Calloway deviendrait la constante d’un éventuel univers cinématographique. Reste une interrogation : Feig réussira-t-il à retrouver cette alchimie unique sans la présence de Seyfried ? Certes, il pourrait recruter une actrice d’envergure pour incarner Wendy Garrick, nouvelle femme en détresse du roman original. Mais l’absence de Nina risque fort de laisser un vide difficile à combler.

Pour ceux qui souhaitent (re)découvrir ce duel d’actrices saisissant, rappelons que « La Femme de ménage » est actuellement en salle.