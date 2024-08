Shawn Levy adapte un célèbre thriller psychologique pour Netflix

Dépeint comme une œuvre dans la lignée de Gone Girl, Never Lie suit un couple de jeunes mariés à la recherche de la maison de leurs rêves lorsqu'ils tombent sur un manoir isolé ayant appartenu à une psychiatre de renom, une femme qui a disparu quatre ans plus tôt.

Tl;dr Une adaptation cinématographique de Never Lie est annoncée.

Le film sera produit par Shawn Levy et 21 Laps Entertainment.

Shawn Levy a également réalisé d’autres projets populaires pour Netflix.

Les détails sur le casting et la date de sortie restent secrets.

Netflix s’empare du best-seller Never Lie

Never Lie, un roman captivant écrit par Freida McFadden, a connu un succès fulgurant sur BookTok, la communauté littéraire de TikTok. Il raconte l’énigmatique disparition d’un psychiatre et sera adapté sur le petit écran par Netflix avec l’aide de Shawn Levy.

Shawn Levy's 21 Laps Entertainment, Netflix to Adapt Freida McFadden Best-Seller 'Never Lie' (Exclusive) https://t.co/abIdU8B8qH — The Hollywood Reporter (@THR) July 30, 2024

Un partenariat fructueux avec Shawn Levy

Never Lie sera produit sous la bannière de la société 21 Laps Entertainment et le réalisateur Shawn Levy. Ce dernier, connu pour avoir produit des titres à succès comme The Housemaid, The Teacher, et The Housemaid is Watching, travaillera en collaboration avec ses partenaires de production Dan Levine et Dan Cohen pour donner vie à Never Lie sur grand écran. Ce projet marque la poursuite du partenariat entre 21 Laps Entertainment et Netflix.

Shawn Levy, un réalisateur très demandé

Malgré des critiques mitigées pour sa précédente collaboration avec Netflix, All the Light We Cannot See, qui n’a reçu que 27% sur Rotten Tomatoes, Levy reste un partenaire de choix pour la plateforme de streaming. Son film Deadpool & Wolverine vient de réaliser un démarrage record au box-office avec 211 millions de dollars de recettes lors de son premier week-end. Shawn Levy continue ainsi de renforcer ses liens avec Netflix grâce à Never Lie.

En plus de produire Never Lie, Levy est également en plein développement de nombreux films, y compris la saison 5 de Stranger Things, How to Talk to Girls, Boy Band, Father Figure, un film Star Wars et une suite à Free Guy. Ces projets confirment le statut dominant de Levy à Hollywood, faisant de lui un partenaire recherché pour des plateformes de streaming majeures comme Netflix.