Premières images d’Enola Holmes 3 : le film embrasse son changement majeur par rapport aux livres

Les premières images du troisième film Enola Holmes révèlent une adaptation audacieuse, marquant un tournant significatif par rapport aux romans. Ce choix scénaristique promet de surprendre les fans en s’éloignant de l’intrigue originale.

Tl;dr Premières images d’ Enola Holmes 3 révélées par Netflix.

révélées par Netflix. La romance Enola-Tewkesbury prend de l’importance.

Nouveau réalisateur, ambiance plus sombre annoncée.

Un nouveau visage pour le troisième opus

Avec la récente publication d’une première image inédite, Netflix lève le voile sur son très attendu Enola Holmes 3. Cette photographie, qui met en avant la complicité entre Millie Bobby Brown (Enola) et Louis Partridge (Lord Tewkesbury), laisse déjà entrevoir un tournant romantique plus affirmé dans la saga. Cette évolution s’inscrit dans une stratégie de communication ambitieuse, déployée par la plateforme américaine afin de rassurer ses abonnés : même après la fin de Stranger Things, de nouveaux projets majeurs s’apprêtent à voir le jour.

Des choix narratifs audacieux et assumés

Depuis ses débuts, la franchise Enola Holmes, adaptée des romans de Nancy Springer, se distingue par ses libertés créatives vis-à-vis du matériau original. À contre-courant des attentes habituelles des fans, ces écarts avec les livres – notamment autour du personnage de Tewkesbury, désormais figure centrale et intérêt amoureux d’Enola – ont largement été plébiscités. L’alchimie indéniable entre Brown et Partridge à l’écran a convaincu les spectateurs dès le premier film ; ce troisième volet semble vouloir renforcer cet aspect.

Nouvelles orientations, nouvelles ambitions

L’univers visuel et scénaristique du prochain film promet d’être renouvelé : c’est désormais Philip Barantini, réalisateur connu pour son ton incisif (Adolescence, Boiling Point) qui prend les rênes. Plusieurs sources évoquent une orientation sensiblement plus sombre, contrastant avec la légèreté des précédents opus. À noter également : si l’intrigue devrait s’inspirer du troisième livre « The Case of the Bizarre Bouquets », l’apparition de Himesh Patel dans le rôle du célèbre docteur Watson laisse planer quelques incertitudes quant au traitement réservé à ce personnage-clé – jusqu’ici peu mis en avant dans les annonces.

Ce que nous savons déjà… et ce que l’on attend encore

Pour accompagner cette montée en puissance promotionnelle, Netflix dévoile au compte-goutte ses atouts pour 2026. Les attentes sont fortes : renouvellement artistique, promesse d’un ton plus mature et intrigues revisitées semblent dessiner une nouvelle trajectoire pour la franchise. Parmi les éléments qui suscitent déjà la curiosité :

L’évolution de la relation Enola-Tewkesbury , centrale dans cette suite.

, centrale dans cette suite. L’arrivée du réalisateur Philip Barantini , synonyme possible de virage esthétique.

, synonyme possible de virage esthétique. L’intégration discrète, mais intrigante du docteur Watson.

Reste désormais à patienter jusqu’à la diffusion d’une première bande-annonce pour découvrir comment ces promesses seront tenues.