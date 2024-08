Quand John Wick a détrôné Matrix : le tournant de la carrière de Keanu Reeves

Le phénomène John Wick a bouleversé le monde du cinéma d'action, élevant Keanu Reeves au rang d'icône moderne, surpassant même l'impact durable de The Matrix.

Tl;dr Keanu Reeves est reconnu pour The Matrix et John Wick.

La franchise John Wick a surpassé The Matrix.

Les suites de John Wick sont devant celles de The Matrix.

The Matrix reste le film le plus emblématique de Keanu Reeves.

Une nouvelle ère de l’action : John Wick

Longtemps, Keanu Reeves a été associé à son personnage de Neo dans The Matrix, film culte de 1999. Cependant, John Wick est rapidement devenue sa meilleure franchise au cinéma grâce à un élément clé. La série d’action néo-noir de Derek Kolstad a revitalisé le genre action au milieu des années 2010, inspirant de nombreux films et franchises récents comme The Beekeeper, Monkey Man, Boy Kills World et Silent Night.

L’impact de John Wick est plus important que The Matrix

Malgré l’impact considérable de The Matrix sur la culture populaire, John Wick a déjà surpassé cette franchise en tant que meilleure série de films de Keanu Reeves. Cela s’est produit de manière surprenante rapide. John Wick: Chapter 2, par exemple, a su améliorer et élargir l’univers du premier film sans perdre son essence divertissante.

Les suites de John Wick surpassent celles de The Matrix

Les suites de John Wick se sont révélées supérieures à celles de The Matrix. Alors que les suites de The Matrix ont été jugées décevantes en raison d’une complication excessive du récit et d’une trop grande dépendance aux effets spéciaux, John Wick: Chapter 2 a su capitaliser sur les atouts du premier film tout en les améliorant.

The Matrix, le film le plus emblématique de Keanu Reeves

Malgré la supériorité de la franchise John Wick, il n’y a aucun doute quant au film le plus emblématique de la carrière de Keanu Reeves. Son rôle de Neo a lancé sa carrière, et l’importance du film pour l’industrie cinématographique en fait son rôle le plus marquant. The Matrix reste, sans conteste, son film le plus emblématique.