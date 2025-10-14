Shang-Chi : La dernière annonce en date prépare discrètement l’arrivée d’une équipe MCU redoutable

La récente mise à jour concernant Shang-Chi laisse entrevoir la préparation discrète d’une équipe redoutable au sein du MCU. Ce développement suggère que de nouveaux héros puissants pourraient bientôt rejoindre l’univers cinématographique Marvel.

Tl;dr Shang-Chi rejoindra les X-Men dans Avengers: Doomsday .

dans . Simu Liu a laissé fuiter la présence de Stewart et McKellen.

Sortie du film prévue le 18 décembre 2026.

Un casting d’exception réuni pour « Avengers: Doomsday »

S’il y a bien une information qui agite actuellement les fans de l’univers Marvel, c’est la perspective d’une alliance inédite entre Shang-Chi et les légendaires X-Men. La nouvelle s’est propagée suite à quelques mots prononcés par Simu Liu, l’interprète du héros aux dix anneaux, lors d’un panel organisé à l’occasion du dernier New York Comic Con. Visiblement enthousiaste – voire un brin maladroit –, l’acteur a évoqué sa collaboration avec deux figures emblématiques : Patrick Stewart et Ian McKellen. L’acteur a confié : « Côtoyer ces personnes que j’admirais enfant était incroyable, une expérience indescriptible » ».

L’héritage des X-Men rejoint le MCU

Les amateurs de la première heure n’auront pas manqué de reconnaître la stature des deux comédiens. Rappelons que dans la saga signée 20th Century Fox, Patrick Stewart incarnait un Professor X visionnaire, tandis qu’Ian McKellen prêtait ses traits au redoutable Magneto. Leur prestance avait marqué toute une génération et, désormais, ils s’apprêtent à reprendre du service dans le très attendu Avengers: Doomsday. Ils ne seront pas seuls : le casting accueillera également des figures cultes telles que Beast (Kelsey Grammer), Mystique (Rebecca Romijn) ou Cyclops (James Marsden). Ce retour en force annonce de potentielles interactions explosives entre anciens et nouveaux héros.

Un scénario encore mystérieux mais prometteur

Bien des rumeurs circulent sur la trame du film. Certains espèrent y voir une adaptation de l’événement « Avengers vs. X-Men » paru en 2012 chez Marvel Comics. Pour autant, les confidences de Simu Liu, teintées d’hésitation, laissent penser que son personnage pourrait finalement combattre aux côtés des mutants contre une menace supérieure. D’après les spéculations actuelles, cette menace pourrait bien porter le visage du Doctor Doom incarné par Robert Downey Jr.

L’attente monte avant la sortie prévue en décembre 2026

Pour mémoire, Shang-Chi n’a fait qu’une apparition en live-action jusqu’à présent — dans « Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings », en 2021. La promesse de le voir croiser le fer ou allier ses forces avec les X-Men fait saliver nombre de passionnés. Il faut dire qu’avec sa maîtrise du combat et les mystérieux anneaux dont il dispose, ce personnage incarne déjà l’une des puissances majeures du MCU actuel.

Avant même sa sortie annoncée pour le 18 décembre 2026, « Avengers: Doomsday » semble parti pour bouleverser durablement l’équilibre de l’univers cinématographique Marvel.