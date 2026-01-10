Mauvaise nouvelle aux Oscars pour KPop Demon Hunters, pourtant plus grand succès ciné de l’année

KPop Demon Hunters, film phénomène de l’année et véritable succès au box-office mondial, vient de recevoir une mise à jour décevante concernant sa course aux Oscars, suscitant la réaction de nombreux fans et observateurs de l’industrie cinématographique.

Un phénomène inattendu sur Netflix

Cet été, peu auraient parié sur le raz-de-marée provoqué par KPop Demon Hunters. Arrivé presque discrètement sur Netflix grâce à Sony Pictures Animation, ce film d’animation s’est imposé comme une véritable sensation. À peine lancé, il a déclenché une vague d’enthousiasme telle que la plateforme de streaming, rompant avec ses habitudes, a opté pour des projections « singalong » dans toute l’Amérique du Nord. Résultat : même si les chiffres exacts demeurent secrets, tout laisse à penser que le film a dominé le box-office lors de son week-end en salle.

L’impact sur la saison des récompenses

Loin de se limiter au succès populaire, KPop Demon Hunters a rapidement attiré l’attention du monde des récompenses. La chanson « Golden » a été sacrée « Song of the Summer » par les VMAs de MTV et l’œuvre cumule distinctions et éloges de la critique. Avec trois nominations aux Golden Globes, cinq aux Grammy Awards, et dix aux prestigieux Annie Awards, tous les signaux semblaient indiquer une percée prochaine aux Oscars.

Des règles strictes freinent son ascension aux Oscars

Cependant, le rêve s’est heurté à une réalité administrative : l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences vient tout juste de publier la liste complète des films éligibles à la 98e cérémonie des Oscars. Sur les 317 longs-métrages retenus cette année, seuls 201 peuvent prétendre à l’Oscar du Meilleur Film… et pas KPop Demon Hunters. La raison ? Des critères bien précis imposent notamment une diffusion en salle d’au moins sept jours, dans dix des cinquante plus grands marchés américains, dans un délai imparti. Or, si le film avait bien bénéficié d’une sortie cinéma lors de sa première semaine, seuls trois marchés étaient concernés – insuffisant pour accéder à la catégorie reine.

Notons que d’autres productions animées issues de Netflix – telles que The Twits, Fixed ou encore In Your Dreams – connaissent le même sort. D’un autre côté, certains titres comme Ballad of a Small Player, A House of Dynamite, ou encore Frankenstein, tous respectant ces exigences, figurent dans la fameuse liste.

L’espoir demeure pour d’autres distinctions majeures

Tout n’est pas perdu pour autant. En effet, malgré cette exclusion retentissante de la course au Meilleur Film, KPop Demon Hunters conserve toutes ses chances dans d’autres catégories phares. Il figure notamment parmi les favoris pour l’Oscar de la Meilleure Chanson Originale et celui du Meilleur Film d’Animation – deux distinctions majeures qui pourraient bien couronner son incroyable parcours.