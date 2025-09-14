Première photo du tournage de Spider-Man 4 : un élément clé teasé par No Way Home confirmé

Une nouvelle photo prise sur le tournage de Spider-Man 4 vient lever le voile sur un élément narratif qui avait été amorcé dans No Way Home. Ce détail visuel confirme la continuité entre les deux films de l’univers Marvel.

Tl;dr Ned et MJ feront de brèves apparitions dans le nouveau film.

Leur absence s’explique par leur départ à MIT, hors New York.

« Brand New Day » recentre l’intrigue sur Spider-Man seul.

Une nouvelle dynamique pour Spider-Man

Dans la prochaine aventure du Marvel Cinematic Universe, intitulée « Spider-Man: Brand New Day », le regard se porte sur un Peter Parker plus solitaire que jamais. Si les spectateurs avaient été bouleversés par le final de Spider-Man: No Way Home, ils se souviendront que Peter Parker avait pris la lourde décision d’effacer sa propre existence des souvenirs de ses proches, y compris ceux de Ned Leeds et MJ. Un choix déchirant, certes, mais qui sera pleinement assumé dans ce nouvel opus.

Loin des projecteurs, Ned et MJ poursuivent leur route

Les premiers indices visuels — partagés par le compte X Culture Crave — montrent pourtant une brève réunion des trois anciens amis : Tom Holland, vêtu d’un costume inédit, pose en compagnie de Zendaya et Jacob Batalon. Ce dernier arbore un t-shirt du MIT, symbole explicite du nouveau départ de Ned. Cette orientation narrative n’est pas anodine : pour expliquer l’absence marquée de ces deux personnages phares, le scénario justifie leur éloignement par leurs études à Cambridge, loin des rues new-yorkaises où évoluera désormais l’homme-araignée.

S’éloigner sans oublier : le poids du passé

Toute tentative de réunir trop vite Ned, MJ et Peter risquerait d’affaiblir la force émotionnelle du précédent film. Le réalisateur devra donc doser avec finesse leur présence : quelques scènes suffiraient à montrer que Peter veille encore sur ses anciens camarades — une silhouette aperçue au loin, un regard discret depuis les toits. Ces touches légères permettraient d’illustrer l’isolement choisi par Peter après tant d’épreuves.

En filigrane, ce choix scénaristique évite la facilité d’une reformation immédiate du trio. En effet, rappeler trop tôt à Ned et MJ leur amitié passée trahirait le sacrifice consenti à la fin de « No Way Home ». Il vaut mieux suggérer que Peter préfère désormais entretenir des liens distants, mais sincères, plutôt que de replonger dans une vie qu’il a délibérément quittée.

Nouvelles figures pour une nouvelle ère

Certes, certains fans pourraient regretter cette mise en retrait d’un duo qui formait l’épine dorsale émotionnelle des précédents films. Mais l’arrivée au casting de vétérans tels que Mark Ruffalo, Jon Bernthal, ou encore la très attendue Sadie Sink promet d’apporter un souffle inédit à la saga. Alors que « Brand New Day » s’apprête à recentrer l’action sur New York et son super-héros local, on comprend mieux pourquoi Ned et MJ ne seront plus au cœur du récit — un tournant majeur qui pourrait bien ouvrir une nouvelle page pour « votre fidèle serviteur Spider-Man ».