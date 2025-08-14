Sadie Sink rejoint Tom Holland sur le tournage de Spider-Man : Brand New Day

L’actrice Sadie Sink a rejoint le tournage du film « Spider-Man: Brand New Day » aux côtés de Tom Holland. Leur présence commune sur le plateau alimente les spéculations autour de ce nouveau chapitre très attendu de la saga Marvel.

Tl;dr Le rôle de Sadie Sink reste un mystère complet.

Le tournage de Spider-Man: Brand New Day bat son plein à Glasgow.

bat son plein à Glasgow. Sortie du film prévue le 31 juillet 2026.

Nouvelles spéculations autour du casting

Depuis l’annonce de l’arrivée de Sadie Sink dans le très attendu Spider-Man: Brand New Day, les rumeurs se multiplient quant au personnage que la star révélée dans Stranger Things pourrait incarner. Certains évoquaient d’abord la possibilité qu’elle prête ses traits à Jean Grey, la célèbre mutante télépathe des X-Men, avant que la présence de poids lourds comme Jon Bernthal (Punisher) et Mark Ruffalo (Hulk) aux côtés de Tom Holland ne vienne rebattre les cartes.

L’identité de Sadie Sink : un secret bien gardé

À mesure que le tournage se poursuit actuellement dans les rues de Glasgow, l’identité du personnage incarné par Sink reste l’objet de toutes les spéculations. Les fans oscillent entre plusieurs hypothèses : Julia Carpenter alias Spider-Woman, Angelica Jones alias Firestar, ou encore Felicia Hardy/Black Cat. D’autres avancent qu’elle pourrait jouer une version alternative de Mayday Parker, la fille de Peter Parker et Mary Jane issue d’un autre univers, ou même Teresa Parker, la sœur mystérieuse de Peter. À noter que certaines photos relayées massivement sur les réseaux sociaux ont récemment entretenu le flou, mais il s’est avéré qu’il s’agissait d’une simple membre de l’équipe technique et non de l’actrice elle-même.

Tournage confirmé et informations officielles rares

Quelques indices viennent cependant corroborer la présence effective de Sink sur le plateau écossais : le collectif Hisako Film Lab, fondé par le réalisateur Destin Daniel Cretton, a partagé sur Instagram un message attestant d’une visite surprise vidéo adressée par Tom Holland et Sadie Sink aux jeunes apprentis cinéastes locaux. Pour autant, côté production, on reste extrêmement discret : aucune information majeure n’a fuité sur le scénario.

L’intrigue en suspens et sortie programmée

Du côté des producteurs – notamment Amy Pascal – une seule certitude filtre : le film explorera les conséquences directes du choix radical opéré par Peter Parker à la fin du précédent opus, celui d’abandonner sa vie civile pour endosser pleinement le costume de Spider-Man. Reste à savoir comment s’articuleront les rôles du Hulk, du Punisher ou encore celui prêté à Sadie Sink dans cette nouvelle trame narrative.

D’ici là, patience : il faudra attendre le 31 juillet 2026 pour découvrir au cinéma ce nouvel épisode orchestré par Sony Pictures et peut-être lever enfin le voile sur l’un des plus grands mystères actuels du MCU.