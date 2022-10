DualSense Edge : une date et un prix pour la manette ultra-personnalisable

Sony Interactive Entertainment annonce la sortie de la DualSense Edge pour l'année prochaine.

La manette sans fil DualSense Edge de la PS5 sera commercialisée le 26 janvier 2023 sur la boutique en ligne PlayStation Direct, puis le 23 février 2023 chez d’autres revendeurs participants, à partir de 239,99 euros, sachant que les précommandes seront ouvertes le 25 octobre prochain (dans la limite des stocks disponibles) en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg et aux États-Unis. Enfin, des modules de joystick remplaçables seront vendues au prix de 24,99 euros.

The DualSense Edge wireless controller for PS5 launches globally on January 26. Find out more about the controller’s customization options and pre-order details: https://t.co/4i2A8gYbc3 pic.twitter.com/VTfm5cCC7B

