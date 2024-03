Sony pourrait avoir suspendu la production du PS VR2 pour écouler un stock d’unités invendues

Depuis son lancement il y a un an, on dit que les ventes du casque ont considérablement ralenti.

Tl;dr Sony met en pause la production du PlayStation VR2.

Plus de 2 millions d’unités ont été fabriquées, 1,7 million vendues.

Peu de jeux disponibles et le manque de rétrocompatibilité ont nui à ses ventes.

Sony teste la compatibilité PC pour augmenter sa clientèle.

Sony fait une pause sur le PS VR2

Après à peine plus d’un an sur le marché, le PlayStation VR2 de Sony ne semble pas avoir rencontré le succès escompté. Selon les informations de Bloomberg, la firme nippone a décidé de suspendre la production de son casque de réalité virtuelle en attendant d’écouler les stocks invendus.

Des ventes faibles et un catalogue en berne

Avec une production dépassant largement les 2 millions d’unités, Sony n’a pourtant réussi à vendre qu’environ 1,7 million de casques en 2023, selon les analystes de l’IDC. Plus inquiétant encore, les ventes ont ralenti considérablement au cours de l’année. Même la période habituellement faste des fêtes de fin d’année n’a pas su inverser la tendance : lors du quatrième trimestre, Sony n’a vendu que 325 200 unités de son PS VR2, soit le plus mauvais bilan depuis son lancement.

L’offre de jeux semble en partie responsable de cette mauvaise performance. En effet, à ce jour, Sony n’a publié que quatre expériences VR pour son casque et n’a annoncé aucun autre jeu en interne pour la plateforme. La récente fermeture de London Studio, l’un de ses principaux développeurs internes de jeux VR, n’est pas non plus de bon augure. Enfin, l’absence de rétrocompatibilité avec les jeux du premier PS VR a pu affecter la demande pour le nouveau modèle.

L’espoir d’un rebond grâce au PC ?

Malgré un début difficile, Sony ne baisse pas les bras. L’entreprise a récemment déclaré qu’elle testait une compatibilité officielle avec les PC pour le PS VR2. Cette nouveauté pourrait potentiellement élargir sa clientèle et aider le géant japonais à écouler ses stocks. Une autre stratégie envisagée pour stimuler les ventes est la réduction de prix. À 550 $, le casque VR de Sony coûte plus cher qu’une PS5, un prix que beaucoup jugent excessif.

Sony aura toutefois fort à faire pour convaincre les joueurs et inverser la tendance. Avec un catalogue de jeux limité et une tarification élevée, il lui faudra proposer des solutions innovantes pour rendre son PS VR2 plus attractif.