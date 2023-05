Le casque Sony PlayStation VR2 est enfin disponible chez les revendeurs tiers, vous pouvez notamment le trouver chez Amazon.

Le très réussi, mais plutôt onéreux, casque de réalité virtuelle PlayStation VR2 est désormais bien plus accessible à la vente, après une période de deux mois d’exclusivité chez Sony. En effet, le mois dernier, l’entreprise partageait la nouvelle de cette disponibilité à venir chez les revendeurs tiers sur Twitter, sans pour autant dévoiler de date officielle, ni même préciser quels étaient les revendeurs qui pourraient proposer ce casque à la vente. Aujourd’hui, vous pouvez acheter le PS VR2 directement sur Amazon, par exemple.

Outre le fait de rendre le casque PS VR2 plus accessible au grand public, une telle disponibilité simplifiée devrait aussi permettre d’augmenter sensibilement les ventes. Et l’on devrait par ailleurs voir les offres promotionnelles se multiplier. À 599,99 €, cet accessoire PS5 est plus onéreux que la console en elle-même. Sony n’a pas communiqué le moindre chiffre de ventes concernant ce casque, mais le géant japonais avait divisé par deux ses prévisions avant le lancement de février dernier en raison d’un nombre de précommandes bien moindre qu’attendu. Le fait de ne proposer le casque que via un portail web exclusif n’a probablement pas joué en la faveur de Sony, il faut bien l’admettre.

Quoi qu’il en soit, le PS VR2 a été plus d’une fois vanté pour les graphismes époustouflants qu’ils proposent, tandis que ses manettes améliorées et ses retours haptiques participent grandement à une immersion plus profonde. Le seul point négatif, à l’heure actuelle, serait le catalogue de jeux compatibles pour le moins… anémique. Espérons que cette disponibilité chez le revendeur tiers permettra d’amener le casque dans davantage de foyers, d’en renforcer l’adoption et de donner à la plateforme Meta Quest une vraie chance d’exister. Cela ne pourrait qu’être bénéfique à la réalité virtuelle dans son ensemble. À suivre !