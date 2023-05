Le prochain Meta Quest Gaming Showcase est prévu pour le 1er juin. L'occasion de découvrir les nouveaux grands titres avant l'arrivée de la prochaine génération de casques.

Pour mettre en avant un produit, il convient d’organiser une campagne marketing en bonne et due forme. Pour promouvoir toute une technologie, et les produits associés, il faut aller encore plus loin. Cela passe évidemment par des produits attractifs, mais aussi, dans l’industrie du divertissement, par du contenu alléchant. Le géant américain Meta en est parfaitement conscient et, pour ce faire, il organise régulièrement des événements dédiés autour de ses casques de réalité virtuelle. Le prochain aura lieu très bientôt.

Le prochain Meta Quest Gaming Showcase est prévu pour le 1er juin

Meta a donc décidé d’organiser un nouvel événement pour le jeu vidéo en réalité virtuel, et celui-ci ne sera pas difficile à suivre. La firme de Menlo Park a annoncé la tenue d’un Quest Gaming Showcase de 40 minutes le 1er juin à 19 h, heure française, diffusé sur Facebook, Horizon Worlds, Twitch et YouTube. Attendez-vous à un joli petit lot de nouveaux jeux et de séances de gameplay, mais la présentation de cette année proposera aussi un pre-show, à partir de 18 h 45, avec des mises à jour et des trailers de lancement. Après la présentation, il y aura des séquences de discussions avec les développeurs.

Le géant américain reste par ailleurs toujours aussi muet sur les détails. Il ne faut cependant pas s’attendre à des annonces de nouveaux appareils. Meta avait, il y a quelque temps, précisé que la prochaine génération de casque Quest grand public arrivera plus tard dans l’année. Si tel est effectivement le cas, cet événement virtuel pourrait être le chant du cygne du Quest 2 pour mettre en avant ses derniers grands jeux avant l’arrivée de son successeur.

L’occasion de découvrir les nouveaux grands titres avant l’arrivée de la prochaine génération de casques

Cette présentation survient en tous les cas à un moment important pour Meta. L’entreprise a récemment finalisé son rachat de Within, le développeur du jeu de fitness en VR Supernatural. Le poids-lourd de l’industrie éprouve cependant toujours des difficultés à pivoter vers le métavers. Sa division Reality Labs perd toujours des milliards de dollars chaque trimestre et la société a récemment diminué le tarif du casque Quest Pro d’un tiers pour favoriser son adoption. Cet événement ne changera probablement pas la situation, mais il devrait permettre de maintenir l’intérêt général pour la plateforme avant l’arrivée de nouveaux casques.