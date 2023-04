Le casque Meta Quest Pro sera bientôt compatible avec le Wi-Fi 6E. Le géant américain ajoute un certain nombre de nouveautés intéressantes.

Meta déploiera bientôt sa dernière mise à jour de firmware en date pour ses casques Quest, et celle-ci apportera une fonctionnalité très intéressante pour les possesseurs d’un casque Meta Quest Pro. Le casque de réalité virtuelle haut de gamme de la firme de Menlo Park sera ainsi compatible avec le Wi-Fi 6E. Si vous avez un routeur compatible et une connexion à internet suffisamment rapide, votre casque pourra profiter de débits atteignant les 1,6 Gbps.

Le casque Meta Quest Pro sera bientôt compatible avec le Wi-Fi 6E

Des téléchargements plus rapides pourraient être très pratiques pour celles et ceux qui voudraient tester une nouvelle fonctionnalité, laquelle sera disponible sur tous les modèles sauf le premier. Une fois le firmware v53 installé, vous pourrez télécharger automatiquement les mises à jour de vos apps avant que le casque ne s’éteigne. Meta explique que cela devrait permettre d’éviter d’attendre la mise à jour d’une app lorsque vous rallumerez votre casque. Ceci devrait être particulièrement utile aux gros utilisateurs du casque. Si vous avez l’habitude de laisser passer plusieurs jours ou semaines entre vos sessions de VR, vous devrez très certainement tout de même mettre à jour certaines apps. Vous pouvez aussi désactiver cette option depuis la fenêtre d’extinction de l’appareil.

Le géant américain ajoute un certain nombre de nouveautés intéressantes

Pour le reste, on pourrait citer l’arrivée d’un outil aidant les parents et responsables légaux à gérer ce à quoi les plus jeunes ont accès dans le navigateur Quest. Le Quest Browser Website Category Filter, comme son nom l’indique, vient bloquer les sites de certaines catégories, comme les paris, l’incitation à la haine ou le terrorisme. Les filtres sont liés aux comptes, pas aux appareils, et peuvent être mis en place depuis l’onglet de supervision parentale dans l’app mobile Quest.

En ce qui concerne le navigateur Meta Quest, il est possible de regarder Twitch – à moins qu’un parent ou un responsable ne l’empêche -. De plus, Meta a aussi déplacé certains paramètres de caméra avancés, qu’elle testait dans le panneau des Paramètres expérimentaux, dans les paramètres “normaux”. Enfin, les utilisateurs auront enfin la possibilité d’enregistrer la vidéo avec un son stéréo.