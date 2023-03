Le cofondateur de Twitch, Emmett Shear, laisse sa place de PDG. C'est Dan Clancy qui occupe désormais le poste.

Après 16 ans de bons et loyaux services chez Twitch, le cofondateur de l’entreprise, Emmett Shear, a décidé de laisser son fauteuil de CEO. Emmett Shear était là depuis le début de l’entreprise, alors que la plateforme s’appelait encore Justin.tv et n’était qu’un site de diffusion en direct conçu pour héberger une série de téléréalité 24 h / 24 et 7 jours / 7 sur la vie de son cofondateur Justin Kan. Lorsque l’entreprise a commencé à transformer la catégorie gaming grandissante pour en faire une marque en bonne et due forme, Twitch est né.

Emmett Shear avait supervisé toute sa délicate transition, jusqu’à l’acquisition par Amazon pour 970 millions de dollars en 2014, et jusqu’à aujourd’hui. Désormais, il explique que la paternité l’a invité à laisser à un autre son rôle de direction. “Je veux pouvoir être totalement présent pour mon fils et son entrée dans ce monde”, écrivait-il dans son poste d’au-revoir. “Je continuerai de travailler pour Twitch dans un rôle de conseil.”

Dan Clancy va prendre le poste de PDG. Embauché en 2019 en tant que vice-président en charge des expériences créateur et communauté, Dan Clancy était rapidement devenu président de Twitch. Lorsque les partenaires de streaming avaient fait part de leurs craintes concernant le partage des revenus de Twitch avec les créateurs, c’est Dan Clancy qui avait géré la situation, expliquant dans une lettre aux streamers que le partage resterait à 50/50 et 70/30 pour le premium, dans la mesure où les plus grandes stars de la planète seraient soumises à de nouvelles limitations. Et en tant que visage de cette décision, c’est sur lui qu’était dirigée le gros de la colère des utilisateurs.

Quant à Emmett Shear, sa lettre montre toute la confiance qu’il place en ce nouveau PDG. “Il prend grand soin de la communauté Twitch, de ses streamers et de nos employés et il comprend ce qui fait que Twitch est Twitch”, peut-on notamment lire. Dan Clancy devient le nouveau PDG de Twitch à compter d’aujourd’hui.

In October 2006 we started working on live video for the internet. That became Twitch. More than 16 years later, I'm now a father and ready to move to my next phase of life. I wrote a blog post, but the short version is: thank you so much to everyone who built this with me.

— Emmett Shear (@eshear) March 16, 2023