Pour la première fois, Twitch augmente les prix des abonnements aux chaînes

Il est prévu que les prix de certains niveaux augmentent bientôt au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et en Turquie.

Tl;dr Amazon cherche à renforcer les revenus de Twitch.

Le service augmentera les prix des abonnements pour la première fois.

Les premiers marchés touchés seront le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et la Turquie.

Les flux généreront les mêmes revenus pour les créateurs de contenu.

Avis de tempête sur les tarifs Twitch

Il semble que Twitch, la plateforme de streaming détenue par Amazon, ait décidé de redresser sa courbe de revenus. Pour ce faire, la firme envisage une augmentation significative du prix de ses abonnements. C’est une première dans l’histoire de cette plateforme très prisée des streamers.

Quels pays concernés ?

Cette hausse des prix va affecter en premier lieu quatre pays : le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et la Turquie. Ainsi, à partir du 28 mars, le coût des abonnements de premier niveau deviendra plus élevé. Par exemple, un abonnement de base au Royaume-Uni passera de 5 à 6 £.

Un changement bénéfique aux créateurs de contenu

Il faut noter que cette hausse des prix ne concernera que les abonnements achetés sur le web. La firme prévoit une mise à jour des prix sur ses applications mobiles dans les mois à venir. Par ailleurs, Twitch entend également modifier les tarifs dans d’autres pays d’ici à la fin de l’année.

La bonne nouvelle pour les streamers de ces pays, c’est que leur part des revenus restera inchangée. Ils gagneront donc davantage grâce à l’augmentation des prix des abonnements, malgré les réductions récentes sur les gains issus des abonnements Prime. Plus encore, Twitch a annoncé qu’il deviendrait plus simple pour les petits streamers de bénéficier du programme Partner Plus et d’obtenir une meilleure répartition des revenus d’abonnement.