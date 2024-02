Amazon Prime Video : pas de Dolby Vision et Atmos pour l’offre avec publicités

La société est actuellement poursuivie en justice suite à sa décision d'augmenter de 3$ le tarif pour une visualisation sans publicité.

Tl;dr Amazon a inséré des publicités dans Prime Video.

Ces publicités suppriment les fonctionnalités Dolby pour les abonnés.

L’alternative sans publicité coûte 3$ de plus par mois.

Un recours collectif a été déposé contre Amazon à ce sujet.

Le nouveau système de publicités d’Amazon Prime Video

Depuis le 29 janvier, Amazon a initié une stratégie de monétisation supplémentaire pour son service Prime Video : l’insertion de publicités dans l’expérience de visionnage de ses abonnés. L’idée étant, selon l’entreprise, de pouvoir investir dans des contenus attractifs, leur permettant d’accroître cet investissement sur une période prolongée.

De nouvelles fonctionnalités en moins

Cependant, ce que la firme s’est bien gardée de mentionner, c’est qu’en plus de ces publicités, elle a également retiré l’accès aux fonctionnalités Dolby des abonnés qui opteraient pour rester sur le niveau publicitaire. Une information révélée par la publication technologique allemande 4kfilme et confirmée par Forbes.

Une expérience amputée

Suite aux tests effectués par Forbes avec un épisode de Jack Ryan, ceux-ci ont révélé que les boutons de confirmation Dolby Vision et Atmos activés étaient absents lorsque le compte supporté par la publicité était utilisé. Ceux-ci ne réapparurent que lorsqu’ils utilisèrent un compte sans publicités.

Tollé des abonnés

Les abonnés mécontents ont ainsi dû se résoudre à payer le supplément de 3$ par mois pour conserver une expérience de visionnage non interrompue par des publicités et profiter des vidéos avec le Dolby Vision et Atmos activés. Cette décision d’Amazon est d’ailleurs allée jusqu’à engendrer une plainte en recours collectif, déposée contre l’entreprise au tribunal fédéral de Californie. Cette plainte accuse Amazon de “dépouiller” ses abonnés “des attentes raisonnables auxquelles ils ont droit”.