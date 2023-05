Jack Ryan : une quatrième et dernière saison pour cet été

Amazon Prime Video date la diffusion de la saison finale de la série télévisée Jack Ryan.

En tant que nouveau directeur adjoint par intérim de la CIA, Jack Ryan est désormais chargé de mettre au jour la corruption interne et, ce faisant, découvre une série d’opérations secrètes suspectes qui pourraient exposer la vulnérabilité du pays. Alors que lui et son équipe enquêtent sur la profondeur de la corruption, il découvre une réalité bien pire, comme la convergence d’un cartel de la drogue avec une organisation terroriste, révélant finalement une conspiration bien plus proche de chez lui et mettant à l’épreuve la croyance de notre héros dans le système qu’il s’est toujours battu pour protéger.

Tom Clancy’s Jack Ryan returns for his final mission on June 30. pic.twitter.com/KwYqqFZrQP — Jack Ryan (@JackRyanPV) May 9, 2023

Le casting de la série télévisée réunit John Krasinski dans le rôle de Jack Ryan, Wendell Pierce dans celui de James Greer, Michael Kelly dans celui de Mike November, Betty Gabriel dans celui d’Elizabeth Wright, directrice intérimaire de la CIA, et Abbie Cornish qui revient dans le rôle de Cathy Mueller. Michael Peña dans le rôle de Domingo Chavez et Louis Ozawa dans celui de Chao Fah sont les nouvelles têtes de la quatrième et dernière saison.

La fin des aventures du héros de Tom Clancy sur Amazon Prime Video

La quatrième saison de Jack Ryan sera la plus courte. Elle comprendra six épisodes, soit deux de moins que les trois premières saisons. En outre, elle suivra un schéma de diffusion différent de celui des premières saisons, qui ont toutes été diffusées en une seule fois, avec la sortie de deux épisodes à la fois à partir du 30 juin prochain.