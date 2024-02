Comment obtenir de meilleurs résultats de recherche sur Amazon

Amazon permet d'affiner comme il se doit ses recherches. Avant de cliquer sur le bouton rechercher, prenez l'habitude d'utiliser les différentes options.

Avec les années, l’influence d’Amazon sur le commerce en ligne n’a cessé de croître, et cela signifie que l’on peut aujourd’hui tout trouver, ou presque, sur la plateforme. Cherchez un gadget populaire, comme “téléphone” ou “tablette”, et les résultats se compteront probablement par milliers. Mais faire défiler ces milliers d’options vient grandement ralentir l’expérience shopping, et une majorité des produits présentés ne répondent probablement pas à vos besoins. Il y a cependant des astuces à utiliser pour améliorer la situation, affiner les résultats et éliminer les produits dont vous ne voulez pas ou n’avez pas besoin.

Chercher et trier

Plutôt que de foncer directement dans la zone de recherche en haut du site Amazon, une bonne idée consiste à cliquer sur le bouton Tout à gauche et sélectionner la catégorie qui vous intéresse. Saisissez vos mots clef, appuyez sur Entrée et vous aurez déjà des résultats plus pertinents par rapport à la même recherche réalisée sur l’ensemble du site.

Ensuite, les mots clefs en eux-mêmes. Les modificateurs de recherche, comme sur Google, ne sont pas pris en compte sur Amazon, mais le fait d’être précis dans les termes permet d’obtenir de meilleurs résultats.

Si, par exemple, vous cherchez une marque de téléphone, incluez cette dernière dans votre recherche. Les spécifications qui vous intéressent particulièrement – stockage, certification IP, etc. – peuvent aussi être incluses. Cela ne fonctionne pas toujours, mais c’est une aide importante.

Lorsque les résultats apparaissent à l’écran, faites attention au menu déroulant dans le coin supérieur droit. Par défaut, celui-ci indique “Trier par: Mis en avant”, mais vous pouvez changer cela. Vous pouvez trier par ordre croissant ou décroissant de prix, moyenne des commentaires client ou dernières arrivées.

Une autre possibilité consiste à lancer une recherche sur Google avec, en fin de mots de clefs, “site:amazon.com”. Vous n’aurez pas toutes les fonctionnalités de recherche d’Amazon avec cette méthode, mais vous pourrez profiter de la puissance de la recherche de Google.

Appliquer des filtres

Il est très tentant sur Amazon de faire défiler tous les résultats qui apparaissent à l’écran, mais vous devriez vous abstenir avant de vérifier les filtres sur la gauche de l’écran. Ceux-ci varient selon le type de produit recherché, mais ils sont nombreux et souvent très utiles.

Certains le sont plus que d’autres : filtrer par note (4 ou 5 étoiles), par prix maximum ou minimum, par produits arrivés dans les 30 ou 90 derniers jours. Si vous êtes abonné(e) Prime, vous pouvez aussi sélectionner Tous les produits Prime pour voir les références éligibles à la livraison Prime.

Ces filtres peuvent être très précis selon le type de produit. Pour les smartphones, il est possible de filtrer par taille d’écran, capacité de batterie, résolution de caméra, capacité de stockage, etc. L’efficacité de ces filtres dépend évidemment des fiches produits des vendeurs, mais la plupart du temps, vous voudrez acheter chez des vendeurs qui ont renseigné toutes ces informations.

Il vous faudra quelques essais pour prendre les bonnes habitudes et maîtriser la recherche Amazon, mais certains filtres deviendront incontournables. Vous remplirez plus rapidement votre panier, avec des produits qui, vraiment, vous correspondent.