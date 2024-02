Amazon dévoile Rufus, un assistant shopping dopé à l’IA

L'assistant de shopping expert est capable de répondre à des questions concernant les produits d'Amazon.

Tl;dr Amazon lance Rufus, un assistant d’achat IA générateur.

Rufus aide les clients à comparer et à choisir des produits.

Le service est encore en phase bêta et s’améliorera avec le temps.

Les utilisateurs peuvent fournir des retours pour améliorer Rufus.

Rufus, le nouvel assistant d’achat intelligible d’Amazon

Amazon a levé le voile le jeudi sur Rufus, son nouveau bot intelligent. Rufus n’est pas un bot ordinaire. Il est constitué à partir du catalogue de produits d’Amazon et dispose en outre d’un arsenal de monnaies collectées auprès des revues de clients, des questions et réponses de la communauté, ainsi que des “informations recueillies sur l’ensemble du web”. Pour l’instant, seul un nombre limité de clients y a accès, mais le plan est de l’élargir dans les semaines à venir.

Un assistant tout-en-un pour vos achats

Rufus est conçu pour être le point de référence unique pour vos besoins d’achat. Il peut répondre à des questions aussi diverses que “Quels critères prendre en compte pour l’achat de chaussures de course ?” ou “Quelle est la différence entre la lip gloss et l’huile pour les lèvres ? “. En outre, Rufus est également capable de répondre à des demandes plus précises sur un produit spécifique que vous consultez, comme “Est-ce que cette raquette de pickleball convient aux débutants ?” ou “Cette veste peut-elle passer à la machine ? “.

Rufus : une technologie d’IA encore en rodage

En 2023, Amazon a indiqué que chaque division de l’entreprise travaillait sur l’IA générative. Depuis, l’entreprise a lancé des résumés de critiques alimentés par l’IA et a commencé à encourager les vendeurs à créer des listings et des arrière-plans d’image pour leurs produits via l’IA. Mais comme l’a souligné Rajiv Mehta, cadre chez Amazon, “Nous sommes encore aux premiers jours de l’IA générative“.

Rufus, une expérience améliorée par les retours des utilisateurs

Rufus est lancé en version bêta pour un “petit sous-ensemble de clients”, avec l’idée d’améliorer continuellement Rufus avec le temps. Les clients sont encouragés à donner leur avis en notant leurs réponses par un pouce levé ou baissé et ont la possibilité de fournir des commentaires libres.