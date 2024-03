Twitch va remanier son application mobile pour la première fois depuis 2019

On nous promet une expérience de visionnage plus moderne et immersive pour plus tard cette année.

Tl;dr Twitch refondra son application mobile pour la première fois depuis 2019.

Le fil de découverte sera la nouvelle page d’accueil de l’application.

Les nouvelles fonctionnalités incluront le partage rapide de mises à jour et la possibilité de télécharger des histoires vidéo courtes.

Pour la première fois, l’application mobile inclura des outils de modération.

Le fil de découverte, une nouvelle expérience

Twitch, la plateforme de streaming en direct très populaire, a annoncé une refonte complète de son application mobile. Depuis 2019, aucune mise à jour majeure n’avait été réalisée, mais cela est sur le point de changer. Dans une lettre ouverte publiée mercredi, le PDG de Twitch, Dan Clancy, a révélé le cœur de cette refonte : le fil de découverte. Il deviendra la nouvelle page d’accueil de l’application qui montrera des mises à jour en temps réel et mélangera les flux des personnes que vous suivez avec du contenu recommandé.

Un partage plus fluide et plus rapide

Cette mise à jour très attendue permettra également de partager rapidement des mises à jour, y compris le téléchargement de courtes histoires vidéo depuis l’application mobile. “Cela encouragera des mises à jour rapides pour vos abonnés”, a déclaré Clancy.

De plus, l’application mobile Twitch intégrera d’autres nouveautés telles que la possibilité de partager des vidéos en format portrait et d’effectuer un zoom avant en pinçant les photos.

Outils de modération : une première sur mobile

La mise à jour inclura également des outils de modération pour les iPhone, une fonctionnalité inédite sur mobile. Auparavant uniquement disponible sur le bureau, ces outils seront “flexibles, faciles à utiliser et vous suivront partout”, a promis Clancy.

Protection de la communauté : de nouvelles mesures à venir

En regard des autres mises à jour de Twitch pour 2024, l’accent est mis sur la protection de la communauté d’utilisateurs. De nouvelles directives seront mises en place avec des définitions de préjudice clairement mises à jour et des sanctions plus sévères pour certains types de harcèlement. Twitch développe également des outils pour aider les utilisateurs à mieux identifier le harcèlement.

Pour conclure, la plateforme Twitch promet une expérience utilisateur améliorée avec des améliorations significatives à son application mobile. Restez à l’écoute pour la sortie de cette mise à jour attendue plus tard cette année.