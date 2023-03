Les antennes pour l’internet par satellite d’Amazon ressemblent à des tables pour poupées

Amazon dévoile ses antennes pour profiter de son futur Projet Kuiper, des antennes qui ressemblent à de petites tables.

Amazon a levé le voile sur la première génération d’antennes pour son Projet Kuiper. Ces accessoires, qui permettent d’échanger des données avec les satellites en orbite terrestre basse du géant américain, ressemblent à du mobilier. Le plus grand d’entre eux mesure 50 x 75 cm. Ce modèle est à destination des entreprises, gouvernements et autres organisations des télécommunications. Amazon explique que les débits pourront atteindre 1 Gbps.

Amazon dévoile ses antennes pour profiter de son futur Projet Kuiper

Le terminal standard pour les particuliers, lui, est plus compact, c’est un carré de 28 x 28 cm, pour une épaisseur de 2,54 cm. Sans son pied, il pèse moins de 2,25 kg. Cette antenne permet de profiter d’une vitesse maximale de 400 Mbps, selon Amazon.

La société américaine n’a pas révélé les tarifs de ces terminaux, mais déclarait qu’elle pourrait fabriquer le modèle standard pour un prix public inférieur à 400 $ l’unité. Un positionnement tarifaire intéressant quand on sait que Starlink de SpaceX demande 599 $ pour le sien. Ceci étant dit, il y aura un appareil plus compact et plus abordable encore, une antenne de 18 x 18 cm pour 450 grammes sur la balance et un débit maximal de 100 Mbps.

Des antennes qui ressemblent à de petites tables

Amazon a mis au point sa propre puce pour ses antennes. Selon ses dires, cette puce, qui répond au nom de code Prometheus, a “la puissance de traitement d’une puce 5G moderne que l’on trouve dans les smartphones actuels, les aptitudes d’une station de base cellulaire pour gérer le trafic de milliers de clients en même temps et les capacités d’une antenne backhaul à micro-ondes pour supporter les connexions point-à-point.” Cette même puce est déjà utilisée dans les satellites du Projet Kuiper et les antennes relai au sol. Amazon explique que cette puce permettra à chaque satellite de gérer un trafic atteignant le terabit par seconde.

Le Projet Kuiper doit déployer deux prototypes de satellites via le vol inaugural de la fusée Vulcan Centaur de la United Launch Alliance. Ce lancement est actuellement prévu pour le mois de mai. Amazon prévoit de démarrer la production de masse de ses satellites avant la fin de cette année et les lancements durant le premier semestre 2024. Le service de connexion satellite du Projet Kuiper devrait être proposé aux premiers clients dans le courant de l’année prochaine. Il y a quelques semaines, Amazon avait reçu l’autorisation de la FCC de lancer plusieurs milliers de satellites en orbite terrestre basse.