Amazon met en pause la construction de son deuxième quartier général en Virginie. Ceci, officiellement, pour réévaluer ses besoins face au travail à distance.

Amazon a pris la décision de mettre en pause la construction de son deuxième quartier général à Arlington, en Virginie, États-Unis. L’entreprise avance une “réévaluation de ses besoins en bureaux pour prendre en compte le travail à distance”, bien que cette décision survienne quelques mois après une vague de licenciement ayant touché environ 18 000 employés.

Le géant américain a confirmé l’information à Bloomberg, insistant cependant qu’il restait pleinement engagé dans le projet d’avoir un deuxième quartier-général (HQ2) dans la banlieue de Washington, DC, où il a promis d’embaucher quelque 25 000 personnes et d’investir 2,5 milliards de dollars. Amazon a déjà embauché plus de 8 000 personnes pendant la complétion de la première phase de ce nouveau campus, y compris deux tours sur le Metropolitan Park de près de 20 hectares. Cette suspension des activités affecte le développement dans la zone de PenPlace, juste de l’autre côté de la rue, où l’entreprise prévoit de bâtir trois tours de bureaux de 22 étages, un centre de conférence de 110 mètres et un jardin intérieur. De plus, ce retard pourrait avoir des conséquences sur tout le quartier dans la mesure où les développeurs, artisans et autres entreprises locales ont pris des décisions selon le planning initial du géant.

“Nous évaluons constamment nos projets d’espace pour nous assurer qu’ils correspondent à nos besoins et pour offrir une belle expérience à nos employés”, déclarait le responsable de l’immobilier chez Amazon, John Schoettler. “Et puisque le Met Park aura l’espace d’accueillir plus de 14 000 employés, nous avons décidé de décaler quelque peu la construction de PenPlace.”

Les plans d’Amazon approuvés par le comté nécessitent de remplir les objectifs d’ici au mois d’avril 2025, à moins que le géant n’obtienne une extension officielle.

L’entreprise s’était décidé pour des bureaux à Arlington après une grande recherche sur tout le territoire américain en 2017. Les opposants au projet y voyaient là une option pour démarrer une guerre des enchères entre États, à qui proposera les plus gros avantages fiscaux. Amazon avait, à l’origine, opté pour le Queens, NY et la Virginie du Nord, avant de retirer le Queens après une fronde des politiciens locaux, y compris la Républicaine Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY), qui s’était prononcée contre l’enveloppe de près de 3 milliards de dollars que devait recevoir l’entreprise. Environ 10 mois après l’abandon du projet à New York, le géant annoncé qu’il construirait tout de même de nouveaux bureaux dans les environs de Hudson Yards, à West Side Manhattan.