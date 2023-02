Citadel : l’ambitieuse série d’espionnage des frères Russo pour Amazon Prime Video

En plus de la série-mère, menée par Priyanka Chopra Jonas et Richard Madden, Citadel dispose également de déclinaisons sous forme de spin-off pour l'Inde et l'Italie.

En partenariat avec Amazon Studios et AGBO Studios, Citadel est produit par Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Otstot et Scott Nemes avec David Weil comme showrunner et producteur exécutif. La série télévisée sera diffusée le 28 avril prochain sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video.

Le comédien britannique Richard Madden incarne Mason Kane dans Citadel, aux côtés de Priyanka Chopra Jonas (Nadia Sinh), Stanley Tucci (Bernard Orlick), Lesley Manville (Dahlia Archer), Osy Ikhile (Carter Spence), Ashleigh Cummings (Abby Conroy), Roland Møller (Anders Silje et Davik Silje) ou encore Caoilinn Springall (Hendrix Conroy).

Le synopsis de Citadel

Il y a huit ans, Citadel est tombée. L’agence d’espionnage mondiale indépendante, chargée de veiller à la sécurité de tous, a été détruite par les agents de Manticore, un puissant syndicat qui manipule le monde dans l’ombre. Avec la chute de Citadel, les agents d’élite Mason Kane et Nadia Sinh ont vu leur mémoire effacée alors qu’ils ont échappé de justesse à la mort. Depuis, ils sont restés cachés, se construisant une nouvelle vie sous de nouvelles identités, ignorant tout de leur passé. Jusqu’au jour où Mason est retrouvé par son ancien collègue de la Citadelle, Bernard Orlick, qui a désespérément besoin de son aide pour empêcher Manticore d’instaurer un nouvel ordre mondial. Mason cherche son ancienne partenaire, Nadia, et les deux espions se lancent dans une mission qui les mènera à travers le monde pour tenter d’arrêter Manticore, tout en affrontant une relation faite de secrets, de mensonges et d’un amour dangereux mais éternel.