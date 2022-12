Sony fait disparaître les invitations pour les précommandes de son PS VR2

Sony fait disparaître le système d'invitation pour précommander le PS VR2. Il est encore possible d'être livré en février prochain.

Si vous n’avez pas eu l’occasion de précommander un casque PlayStation VR2, vous avez aujourd’hui toute vos chances. En effet, le store PlayStation Direct ne demande plus d’invitation pour pouvoir précommander le PS VR2. Une bonne chose pour celles et ceux qui veulent s’essayer à cette nouvelle génération de casque de réalité virtuelle selon Sony.

Et vous n’aurez pas non plus à attendre de longs mois pour mettre la main sur ce casque très attendu pour la PS5, comme The Verge le précise. À l’heure actuelle, le géant japonais s’attend à livrer ses premiers appareils entre le 22 février, date de lancement annoncée il y a quelque temps, et le 28 février prochain.

La première vague de précommandes demandait aux futurs possesseurs de PS VR2 de montrer leur intérêt pour le casque et espérer recevoir une invitation de la part de Sony. Désormais, vous pouvez précommander votre casque directement et espérer pouvoir être livré dès le mois de février 2023. Si toutefois les stocks initiaux le permettent. Sony n’ayant pas précisé la quantité, tout est encore possible. Et dans le pire des cas, vous pouvez toujours annuler votre précommande si vous changez d’avis.

Ceci étant dit, l’achat d’un PS VR2 se ressentira dans votre portefeuille. Le casque est proposé à 599,99 € et il vous faudra une PS5 pour pouvoir en profiter. Par ailleurs, les jeux du PS VR original ne sont pas compatibles avec le dernier modèle, alors vous devrez vous refaire une collection et/ou espérer que les développeurs proposent dans le futur des mises à jour, gratuites ou non, pour le PS VR2. Polyarc a confirmé tout récemment qu’il allait porter ses jeux Moss et Moss : Book II sur le PS VR2, tandis que Sony met en avant Horizon Call of the Mountain, de Guerrilla Games, un spin-off VR à Horizon Zero Dawn et Forbidden West, comme grand jeu de lancement.