Sony développe le support officiel du PS VR2 pour PC

La société envisage de rendre le casque compatible avec des plateformes similaires à SteamVR d'ici à la fin de l'année.

Tl;dr Sony teste la compatibilité de son casque VR PS VR2 avec les jeux PC.

L’entreprise prévoit un déploiement de cette fonctionnalité plus tard cette année.

La compatibilité avec les jeux PC pourrait attirer davantage d’utilisateurs.

La prise en charge des bureaux virtuels pourrait permettre l’accès à Xbox Cloud Gaming.

À la conquête du marché de la réalité virtuelle

La société de technologie leader Sony a annoncé l’essai d’une nouvelle fonctionnalité qui pourrait marquer un tournant significatif dans le secteur de la réalité virtuelle. La multinationale envisage de rendre son casque de réalité virtuelle PS VR2 plus attractif en permettant aux utilisateurs d’y intégrer des jeux PC.

L’ouverture à de nouveaux défis

D’après Sony, les tests sont en cours pour permettre aux joueurs de PS VR2 d’accéder à des jeux supplémentaires sur PC. Cette expansion donnerait aux utilisateurs une plus grande diversité de jeux, en plus des titres PS VR2 disponibles sur PS5. “Nous sommes en train de tester la possibilité pour les joueurs PS VR2 d’accéder à des jeux supplémentaires sur PC pour offrir encore plus de diversité de jeux”, a déclaré l’entreprise. Ceci permettra à Sony de contrer les difficultés rencontrées dans le développement de sa propre librairie de jeux VR.

Le potentiel de l’expansion

Si cela s’avère fructueux, l’initiative permettrait aux utilisateurs de Sony d’accéder à une sélection de jeux plus large, notamment des succès notables comme Half Life: Alyx. Cette expansion pourrait aider Sony à vendre davantage de casques PS VR2. Elle donnerait également une raison à Sony de sortir Horizon: Call of the Mountain sur PC et ainsi rendre toute la série Horizon disponible sur cette plateforme.

L’avenir du PS VR2

Si Sony développe un support de bureau virtuel, il pourrait devenir possible pour les utilisateurs du PS VR2 d’accéder à Xbox Cloud Gaming depuis un navigateur web. Ce serait une perspective intéressante pour l’avenir de la réalité virtuelle et une stratégie potentiellement efficace pour attirer encore plus de joueurs vers la PS VR2.