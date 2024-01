Ultrawings 2 débarque en avance sur PS VR2, à la surprise même de son développeur

Le correctif du premier jour pour le jeu de vol en réalité virtuelle sera désormais plutôt un correctif du cinquième jour.

Dans un acte qui a pris de court presque tout le monde, y compris le studio derrière le développement, le jeu de réalité virtuelle Ultrawings 2 a atterri plus tôt que prévu sur la plateforme PlayStation VR2. Bit Planet Games, le développeur du jeu, a déclaré sur “X” que le lancement anticipé de Ultrawings 2 sur PS VR2 “n’était pas sur notre carte de bingo 2024, mais nous y sommes”.

Fait souligné, “l’ombre du lâcher” de Ultrawings 2 renvoie au lancement surprise d’un produit aussitôt annoncé. Rappelons que ce jeu a d’abord connu une sortie sur Meta Quest et Steam en 2022, et que l’apparition inopinée de ce jeu sur PS VR2 reste une énigme même pour le développeur. Bit Planet avait prévu de porter le titre d’aventure aérienne sur cette plateforme à la fin de 2023, mais n’en a pas eu l’occasion. Il s’était donc engagé à le sortir début de cette année.

So were we.

— Bit Planet Games (@BitPlanetGames) January 25, 2024