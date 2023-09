Among Us VR s’invite sur le PS VR2

Schell Games, Innersloth et Robot Teddy dévoilent une version PS VR2 pour Among Us VR, l'adaptation du party game mêlant coopération et trahison en réalité virtuelle.

Kat De Shields-Moon (senior public relations manager) et Adam Kuta (spécialiste marketing et communauté) de Schell Games font un point sur la version PS VR2 d’Among Us VR :

Outre le gameplay d’Among Us que tant d’entre vous ont adoré avec ses missions, ses sabotages, ses bouches d’aération et ses réunions d’urgence, Among Us VR propose également de nouvelles tâches conçues exclusivement pour le jeu VR et sa nouvelle perspective. Vous pourrez découvrir de nombreuses nouvelles fonctionnalités revisitées pour la VR, notamment des objets cosmétiques en 3D (des couvre-chefs en DLC gratuits ou payants), un chat vocal de proximité, des paramètres d’accessibilité et de confort, des outils de sécurité et de modération en jeu, sans oublier des paramètres de lobby sur mesure (les combinaisons de gameplay regorgent de possibilités).

Un teaser pour la version PS VR2 d’Among Us VR

Among Us VR sur PS VR2 proposera des cartes remaniées pour surprendre les joueurs :

The Skeld II, notre première carte, s’inspire de la carte The Skeld du jeu originel. Les pièces virtuelles vous rappelleront la version précédente, mais ouvrez l’œil, car la tromperie et la malveillance n’ont pas le même impact en VR… Connaissez-vous vraiment les intentions de la personne en train de vous suivre ? Polus Point est notre toute dernière carte. Bien qu’elle s’inspire de la carte Polus d’Among Us, elle n’en est pas une adaptation fidèle. Il s’agit bel et bien d’une nouvelle carte aussi majestueuse que glaçante. Regardez tous ces emballages de donuts. Polus Point comporte 50% de missions en plus, neuf nouvelles pièces garnies de “délicieux” objets et de nouvelles animations lors des exécutions et éjections. Vous allez adorer les surprises “relevées” de la carte.

Actuellement disponible sur les casques de réalité virtuelle Meta Quest, Oculus Rift et SteamVR, Among Us VR arrivera également sur PS VR2 à une date de sortie inconnue. Le studio américain Innersloth précise que la version PlayStation VR n’est plus au programme.