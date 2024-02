Madame Web bat officiellement un record de 22 ans au box-office Spider-Man de Sony

Madame Web a officiellement battu le record de 22 ans de Sony Spider-Man au box-office, bien que ce ne soit pas le record que le film espérait atteindre en salles. Que signifie cette réussite inattendue pour l'avenir de la franchise ?

Tl;dr Madame Web bat un record de 22 ans au box-office de Sony Spider-Man.

Le film a généré 25,8 millions de dollars lors de son ouverture de 6 jours.

La performance de Madame Web est la plus basse de l’histoire du SSU.

Le film a reçu des critiques négatives et une mauvaise publicité avant sa sortie.

Un record peu enviable pour Madame Web

C’est un record que personne n’aurait souhaité. Madame Web, le dernier-né de l’univers Sony Spider-Man (SSU), a réalisé le plus faible démarrage au box-office de l’histoire du SSU en 22 ans. Malgré l’enthousiasme généralement suscité par les films liés au super-héros populaire, Madame Web n’a pas réussi à créer le même niveau d’excitation.

Des chiffres décevants

En six jours d’ouverture, Madame Web n’a généré que 25,8 millions de dollars sur le marché intérieur, et seulement 17,6 millions de dollars lors du week-end d’ouverture typique de trois jours. Ces chiffres sont même inférieurs à ceux du très critiqué Morbius, qui avait réalisé 39 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture.

Un mauvais départ

La mauvaise performance de Madame Web peut être attribuée à une campagne publicitaire douteuse avant sa sortie. La première bande-annonce du film est devenue célèbre pour une réplique maladroite qui a rapidement été moquée et a suscité de nombreuses blagues et mèmes. De plus, la star du film, Dakota Johnson, a semblé généralement désintéressée et insatisfaite du film lors de la tournée de presse.

Un avenir incertain

Certains films peuvent se remettre d’un mauvais démarrage au box-office grâce à de bonnes critiques et un bouche-à-oreille positif. Malheureusement, Madame Web ne semble pas en mesure de suivre cette trajectoire, avec un score critique de seulement 13% et un score d’audience de 54% sur Rotten Tomatoes. Il est donc peu probable qu’un deuxième opus de Madame Web voie le jour.