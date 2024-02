Morbius : une suite est-elle envisageable ?

Voici ce que nous savons sur une éventuelle suite de Morbius, le spin-off dédié à l'anti-héros Michael Morbius et ennemi de Spider-Man.

Malgré un accueil glacial de la part du public et des critiques, Morbius, le film de Sony Pictures Entertainment, pourrait surprendre avec une suite. Le film, qui a essuyé des avis négatifs pour son scénario démodé et sa structure narrative étrange, n’a pas réussi à convaincre au box-office. Cependant, son succès sur Netflix pourrait changer la donne.

Sony a de grands projets pour ses propriétés Marvel. Morbius, qui se déroule dans le même univers que Venom, a introduit pour la première fois à l’écran le “vampire vivant”. Malgré les critiques négatives, aucune mise à jour de Morbius 2 n’a exclu une suite à l’horizon.

Le film Morbius, malgré son échec initial, a trouvé un public sur Netflix. Rapidement, le film s’est hissé dans le top 10 des titres de la plateforme de streaming. Cela donne de l’espoir à Sony pour une éventuelle suite maintenant qu’il a trouvé son public.

Bien qu’aucune confirmation officielle n’ait été donnée, le personnage de Michael Morbius pourrait bien réapparaître, que ce soit dans une suite ou dans d’autres films du Sony’s Spider-Man Universe.

On en pense quoi ?

Malgré un accueil critique et commercial mitigé, Morbius a su trouver son public sur Netflix. Cela témoigne de l’évolution du paysage cinématographique, où le succès d’un film ne se mesure plus uniquement à son box-office. Il est clair que Sony voit un avenir pour ses propriétés Marvel, et il se pourrait bien que le “vampire vivant” ait encore une chance de briller à l’écran. Alors, pourquoi pas une suite à Morbius ? Seul l’avenir nous le dira.