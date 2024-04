Kirsten Dunst dévoile son idée audacieuse pour Spider-Man 4

Connue pour son rôle de Mary-Jane Watson dans la trilogie originale de Spider-Man, l'actrice américano-allemande Kirsten Dunst a partagé sa vision pour le quatrième film de la franchise cinématographique de Sony et Marvel.

Tl;dr Kirsten Dunst suggère un style indépendant pour Spider-Man 4.

Les rumeurs sur Spider-Man 4 sont alimentées par le retour de Tobey Maguire.

Kirsten Dunst et d’autres acteurs de la trilogie originale sont prêts à reprendre leurs rôles.

Sam Raimi, le réalisateur de la trilogie originale, dément travailler sur Spider-Man 4.

Spider-Man 4 : Kirsten Dunst propose un nouveau style

Kirsten Dunst, l’actrice qui a joué Mary-Jane Watson dans la trilogie originale de Spider-Man, a donné son avis sur la potentielle quatrième itération de la franchise de Sony et Marvel. Dans une interview avec GQ, elle a suggéré que Spider-Man 4 pourrait s’inspirer de Chronicle, un film de super-héros distinctif, et revisiter la relation entre Peter et MJ dans un style “indie“, innovant.

Des rumeurs alimentées par le retour de Tobey Maguire

L’enthousiasme pour Spider-Man 4 a atteint son paroxysme suite à la reprise du rôle-titre par Tobey Maguire dans Spider-Man : No Way Home. Les commentaires d’autres acteurs de la trilogie originale, comme Thomas Haden Church (l’homme de sable), ont également alimenté ces spéculations. Church a révélé, lors d’une interview avec Comicbook.com, qu’il avait “entendu des rumeurs” à ce sujet.

Un retour des acteurs de la trilogie originale ?

Kirsten Dunst a déjà déclaré qu’elle serait ravie de participer à Spider-Man 4, notamment pour son côté lucratif, lors d’une interview avec Marie Claire. De plus, l’enthousiasme de Maguire à reprendre son rôle dans Spider-Man : No Way Home suggère qu’il serait tout aussi disposé à le faire pour Spider-Man 4.

La déclaration de Sam Raimi

Cependant, Sam Raimi, le réalisateur de la trilogie originale, a récemment démenti les rumeurs selon lesquelles il travaillerait déjà sur le projet. Il a déclaré qu’il n’avait pas encore été contacté à ce sujet, tout en précisant qu’il était en bons termes avec Marvel et Columbia.