Spider-Man 4 : l’histoire parfaite pour Tom Holland

Il y a deux ans, l'acteur britannique Tom Holland avait évoqué une possible trame pour le prochain Spider-Man 4 de Marvel Studios et Sony Pictures Entertainment, qui pourrait être sa dernière aventure en tant que Spider-Man.

L’avenir incertain du Spider-Man de Tom Holland

En 2016, Tom Holland endossait pour la première fois le costume de Spider-Man dans Captain America: Civil War, fruit d’un accord entre Marvel Studios et Sony Pictures Entertainment. Depuis, le personnage est devenu un acteur majeur de l’univers cinématographique Marvel, mais sa présence future est aujourd’hui incertaine.

Le départ de Tom Holland ?

Dans une interview accordée à GQ en 2021, Tom Holland, qui est actuellement âgé de 27 ans, a laissé entendre qu’il pourrait arrêter de jouer Spider-Man après ses 30 ans. Il a néanmoins précisé qu’il serait prêt à tourner les Spider-Man 4, 5 et 6, ce qui laisse quelques années de marge à Marvel Studios.

Un nouveau Spider-Man dans le MCU ?

Si le départ de Tom Holland semble inévitable, l’acteur a évoqué la possibilité qu’un autre personnage reprenne le flambeau de Spider-Man. Il a notamment cité Miles Morales et Cindy Moon, également connue sous le nom de Silk, comme possibles successeurs. Ces deux personnages sont issus de l’univers des comics Marvel et pourraient être introduits dans le MCU au cours du prochain Spider-Man 4.

Un avenir riche pour Spider-Man

Malgré le probable départ de Tom Holland, l’avenir de Spider-Man dans le MCU semble riche. De nombreux récits issus des comics n’ont pas encore été adaptés à l’écran, et le personnage de Spider-Man n’a pas encore affronté certains de ses ennemis les plus iconiques. L’arrivée de nouveaux personnages et le départ de Tom Holland pourraient ainsi être l’occasion de raconter de nouvelles histoires passionnantes.