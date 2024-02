Madame Web ou Morbius : quel est le plus mauvais film ?

L'un d'entre eux s'est avéré nettement plus décevant que l'autre.

Sony semble être dans une impasse avec ses films dérivés de Spider-Man, qui ne sont pas liés au Marvel Cinematic Universe (MCU) mais au SSU. Les deux dernières productions, Madame Web et Morbius, ont été sévèrement critiquées par la presse ainsi que le grand public.

Malgré de fortes attentes, Morbius avec Jared Leto n’a pas réussi à convaincre. La qualité du film a été largement décriée sur les réseaux, et le public n’y a pas trouvé son compte. Les tentatives d’anticiper une suite, Morbius 2, semblent avoir été mises de côté.

Si les premiers avis ne sont pas tous positifs, Madame Web a réussi à établir un certain lien avec le public. Madame Web a mieux réussi à faire ressentir aux spectateurs une certaine empathie pour son personnage principal, Cassandra « Cassie » Webb, grâce à une moindre concentration sur les scènes d’action dès le début du film.

Les critiques ont été particulièrement dures avec ces deux films. Morbius a été qualifié d’ennuyeux et de générique, tandis que Madame Web a été critiqué pour sa structure narrative maladroite et ses dialogues peu développés. Malgré cela, les spectateurs semblent avoir une opinion légèrement plus positive, bien que la majorité d’entre eux ne soient pas totalement convaincus.

On en pense quoi ?

Il est important de noter que les films basés sur des super-héros ne sont pas systématiquement voués à l’échec. Des films basés sur des personnages moins connus comme Guardians of the Galaxy ou Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ont connu un franc succès. Le problème réside donc moins dans le choix des personnages que dans la qualité des films. Sony doit impérativement travailler sur la qualité de ses films et sur la structure de ses intrigues pour espérer convaincre le public.