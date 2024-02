Ezekiel Sims, un méchant Marvel atypique pour Madame Web

Le comédien franco-algérien Tahar Rahim partage sa vision de son personnage Ezekiel Sims dans le film Madame Web, expliquant en quoi son méchant se démarque et pourquoi sa croyance en le destin est une arme à double tranchant.

Tl;dr Madame Web est un thriller captivant mêlant super-héros et action.

Tahar Rahim incarne le personnage d’Ezekiel Sims, un méchant unique.

Ezekiel Sims est motivé par la survie et son obsession du destin.

Le film Madame Web met en scène un casting de choix incluant Dakota Johnson et Sydney Sweeney.

Une nouvelle approche du méchant dans l’univers Marvel

Le très attendu film Madame Web met en lumière un nouveau type de méchant dans l’univers Marvel. Tahar Rahim, reconnu pour son talent d’acteur, incarne Ezekiel Sims, un personnage complexe dont les motivations diffèrent des méchants typiques de Marvel. Il n’est pas animé par la vengeance ou la volonté de détruire le monde, mais par une obsession de la survie et une croyance profonde en le destin.

Un casting étoilé pour un film prometteur

Madame Web bénéficie d’un casting impressionnant, avec des acteurs tels que Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced et bien sûr, Tahar Rahim. Réalisé par S.J. Clarkson, un vétéran de Marvel, et écrit par Matt Sazama, Burk Sharpless et Claire Parker, le film promet d’être un hit.

Un personnage complexe et profond

L’acteur Tahar Rahim a su capturer l’essence de son personnage, Ezekiel Sims, en faisant ressortir sa complexité. Il a réussi à transformer son trauma en une lutte pour la survie, qui se mue ensuite en obsession. Rahim confirme que ce qui l’a attiré dans le rôle était la différence d’Ezekiel avec les autres méchants et son obsession du destin.

Un rôle fun et enrichissant

Jouer un personnage avec des super-pouvoirs a été une expérience amusante et enrichissante pour Tahar Rahim. Il a apprécié l’entraînement physique, les chorégraphies de combat et le jeu avec les câbles. Il a également aimé l’idée de se battre contre toutes les versions de Spider-Man en tant qu’Ezekiel Sims.