Le coût de production de Madame Web et les recettes nécessaires pour le box-office

Avec un budget relativement modeste pour un film de super-héros, le film Madame Web de l'univers Spider-Man de Sony n'est pas dans les bonnes dispositions pour devenir un succès et être rentable.

Tl;dr Madame Web raconte l’histoire de Cassandra Webb.

Le nouveau film de l’univers Spider-Man de Sony a un budget inférieur à 100 millions de dollars.

Madame Web doit rapporter environ 200 millions de dollars pour être considéré comme un succès au box-office.

Les projections actuelles suggèrent que Madame Web pourrait être l’un des plus grands échecs commercial de 2024.

Madame Web : un pari risqué pour Sony ?

Le premier grand film de Sony et Marvel de l’année 2024, Madame Web, est au centre de nombreuses discussions. Basé dans l’univers de Spider-Man de Sony, il met en scène l’histoire de Cassandra Webb, une femme aux capacités psychiques puissantes lui permettant de voir l’avenir. La comédienne américaine Dakota Johnson incarne le rôle-titre de cette voyante.

Un budget modeste pour une performance décisive

Le budget de Madame Web est inférieur à 100 millions de dollars, ce qui est relativement modeste pour un film de super-héros. Pour être considéré comme un succès au box-office, le film doit rapporter environ le double de son budget, soit environ 200 millions de dollars.

Des projections décevantes pour Sony

Cependant, les projections actuelles pour Madame Web sont loin d’être prometteuses. Le premier week-end de sortie du film pourrait n’engendrer que 25 à 35 millions de dollars, faisant de Madame Web le plus mauvais démarrage d’un film de l’univers de Spider-Man de Sony.

Un avenir incertain pour Madame Web

Si ces prévisions se confirment, Madame Web pourrait se solder par l’un des plus grands échecs commerciaux de 2024 et remplacer Morbius comme le plus grand échec commercial récent de l’univers de Spider-Man de Sony.