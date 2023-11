Madame Web, une touche féminine dans l’univers cinématographique de Spider-Man

Sony Pictures Entertainment dévoile un trailer pour Madame Web.

Réalisé par S. J. Clarkson (The Defenders, Collateral, Succession, Anatomy of a Scandal), qui a coécrit le scénario avec Claire Parker d’après une histoire de Kerem Sanga, le film Madame Web suit Cassandra “Cassie” Webb, une ambulancière de Manhattan qui va obtenir des dons de voyance à un moment inopiné. Forcée de faire face à des révélations sur son passé, elle noue une relation avec trois jeunes femmes promises à un avenir brillant… si elles parviennent à survivre à un présent mortel.

Madame Web est le premier personnage du SSU de Sony Pictures Entertainment

Dépeinte dans les comics comme une femme âgée souffrant d’une maladie auto-immune, la myasthénie, qui est donc reliée à un système de survie ressemblant à une toile d’araignée, Madame Web est une voyante dont les capacités psychiques lui permettent de voir à l’intérieur du monde des araignées. Le film Madame Web sera une origin story du personnage.

Un trailer pour Madame Web

Madame Web sortira au cinéma le 14 février prochain. Le casting est composé de Dakota Johnson (Cassandra “Cassie” Webb/Madame Web), Sydney Sweeney (Julia Carpenter/Spider-Woman), Celeste O’Connor (Martha “Mattie” Franklin/Spider-Woman), Isabela Merced (Anya Corazon/Araña), Tahar Rahim (Ezekiel Sims), Mike Epps, Emma Roberts, Adam Scott et Zosia Mamet.

Le quatrième film du Sony’s Spider-Man Universe (SSU), après Venom, Venom : Let There Be Carnage et Morbius, est produit par Sony Pictures Entertainment, Columbia Pictures et Di Bonaventura Pictures en association avec Marvel Entertainment.