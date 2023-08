Madame Web : Sydney Sweeney sera la Spider-Woman de Sony

La comédienne américaine Sydney Sweeney va incarner Julia Carpenter alias Spider-Woman dans Madame Web, un des spin-offs du Sony's Spider-Man Universe.

Pour la révélation d’Euphoria, Madame Web de la réalisatrice S. J. Clarkson ne va pas suivre la tendance actuelle des films Marvel pour surprendre le public :

J’étais complètement paniquée lorsque j’ai obtenu le rôle. Je suis allée directement au magasin de comics et j’ai acheté tous les albums qui mentionnaient mon personnage. Je pense que ce spin-off sera différent de ce que les gens attendent d’un film de super-héros. Je suis vraiment excitée et j’ai hâte de pouvoir en parler plus en détail.

Sydney Sweeney Takes Control: The ‘Euphoria’ Star on ‘Feeling Beat Up’ by Online Rumors and Proving People Wrong in Her Producer Era https://t.co/qq1Efz4bIp — Variety (@Variety) August 9, 2023

Pour son premier rôle majeur au cinéma, Sydney Sweeney (Once Upon a Time in Hollywood, Robot Chicken, Reality) sera la Spider-Woman de Sony dans Madame Web avant d’avoir peut-être le droit à son propre film :

J’ai hâte d’être aux côtés des filles avec lesquelles j’ai tourné – Dakota Johnson, Isabela Merced et Celeste O’Connor. Nous nous sommes tellement amusées ensemble. Et je suis très enthousiaste à l’idée que le monde entier puisse voir ce film, un concentré de femmes dures à cuire.

Spider-Woman débarque en 2024 dans Madame Web

Si la sortie de Madame Web était annoncée pour le 7 juillet 2023 dans les salles obscures, le spin-off est désormais attendu pour février 2024 afin de laisser plus de temps à la post-production du film et au tournage. A noter que le casting comprend également Tahar Rahim, Emma Roberts, Mike Epps, Adam Scott et Zosia Mamet.