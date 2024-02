Comment les Spider-Women obtiennent-elles leurs super-pouvoirs dans Madame Web ?

L'origine des trois Spider-Women de Madame Web et la source de leurs pouvoirs ne sont pas révélées, mais leur histoire dans les bandes dessinées Marvel nous éclaire.

Tl;dr Madame Web présente trois Spider-Women sans expliquer leur origine.

sans expliquer leur origine. Les personnages sont reliés par la mort de Martha « Mattie » Franklin lors d’une tentative de résurrection de Kraven le Chasseur.

Les pouvoirs de Cassandra Webb et Ezekiel Sims proviennent d’une araignée rare de l’Amazonie.

Les identités des Spider-Women seront développées dans une éventuelle suite ou spin-off.

Une toile d’origines mystérieuses

Dans Madame Web, trois Spider-Women font leur apparition sans que leur origine et la source de leurs pouvoirs ne soient explicitées. Leur histoire dans les comics Marvel comble néanmoins ces lacunes. Cassandra Webb, Julia Cornwall, Anya Corazón et Martha « Mattie » Franklin, quatre héroïnes liées à Spider-Man, sont introduites dans l’univers Spider-Man de Sony. Au cours du film, Cassandra Webb, interprétée par Dakota Johnson, développe la capacité de prédire l’avenir, qu’elle utilise pour protéger Julia, Anya et Mattie de Ezekiel Sims, lui-même doué de précognition.

Liens et conséquences

Dans les comics de Marvel, ces quatre héroïnes sont reliées par un événement tragique : la mort de Mattie lors d’une tentative ratée de ressusciter Kraven le Chasseur. Suite à ce sacrifice, Madame Web meurt également, poussant Julia à prendre sa place. Anya hérite du manteau de Spider-Girl de Julia. Leur première aventure commune dans l’univers Spider-Man de Sony pourrait être l’élément déclencheur de l’éveil de leurs propres pouvoirs et de leurs identités de superhéroïnes.

Les origines des pouvoirs

D’après les flashbacks de Madame Web, Cassandra Webb et Ezekiel Sims tirent leur pouvoir de prédiction de l’avenir d’une espèce rare d’araignée trouvée en Amazonie. Dans les comics Marvel, Madame Web développe ses pouvoirs suite à une maladie neurologique, ce qui suggère que les trois Spider-Women pourraient avoir des origines différentes dans l’univers Spider-Man de Sony. Toutefois, sans confirmation dans une suite ou un spin-off de “Madame Web”, on peut supposer que Julia, Anya et Mattie ont des origines et des pouvoirs similaires à ceux de leurs homologues des comics Marvel.

Des identités de super-héroïnes en suspens

Madame Web se concentre sur l’histoire de Cassandra Webb et ne fait qu’évoquer la transformation future de Julia, Anya et Mattie en Spider-Women. Ces identités de Spider-Women sont laissées en suspens pour une éventuelle suite ou un spin-off.